'Vukovi' slavili nad Zadrom, gosti izgubili 'zaštitni znak'

U susretu 2. kola košarkaške HT Premijer lige Cibona je u Draženovom domu pobijedila Zadar rezultatom 90-71.

- Igrali smo jako dobro. Prvo poluvrijeme dobro napadački, međutim, u onim trenucima kad smo imali plus 5-6 nismo imali promjenu ritma i vraćali smo Zadar u egal. Drugo poluvrijeme je to sve bilo puno bolje, poglavito u obrani gdje smo primili 21 poen od Zadra - kazao je trener Ivan Velić nakon druge pobjede 'vukova'.

- Mislima smo još bili u utakmici protiv Mornara. Ne smije nam se to događati, moramo ostavljati utakmice za sobom i već se sad moramo koncentrirati na Olimpiju. No, zatvorili njihov skok i Allena. Mislim da je to presudilo - govori Ivan Novačić, igrač Cibone.

Zadar u prvom kolu nije imao problema sa Škrljevom, no protiv Cibone nije išlo.

- Zaista su nas nadigrali. Ušli smo loše u defanzivnom dijelu i to je odmah na startu razigralo protivnika. Poslije smo našli ritam, napadački to nije loše izgledalo, ali nismo imali disciplinu da lopta ide s jedne strane na drugu što nam je bio zaštitni znak. U ludosti nam je izgubljeno 22 lopte i to na polje protivnika da zabija lagane poene i to se odrazilo tako da smo u drugom poluvremenu doživjeli totalni kolaps - kazao je trener Zadra Ante Nazor.

Najefikasniji u redovima Cibone bio je Ivan Novačić sa 21 poenom, Mate Vucić je dodao 17, a Shane Gibson i Matic Rebec po 12 poena. Kod Zadra najefikasniji su bili Gregory Allen sa 19 koševa, te Stefan Fundić sa 12 koševa.

Na ljestvici vode Zabok, Šibenka i Cibona sa po četiri boda, a Zadar je ostao u "donjem domu" HT Premier lige.

