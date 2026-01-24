Vušković: Vrlo je bezobrazno napadati moju obitelj i brata

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (18) odigrao je sjajnu utakmicu u 19. kolu Bundeslige. Njegov HSV osvojio je bod u velikom derbiju protiv St. Paulija. Hrvatski reprezentativac bio je stup obrane svojeg kluba, a bio je i na udaru protivničkih navijača koji su ga pokušali isprovocirati.

Naime, navijači St. Paulija provocirali su mladog hrvatskog nogometaša. Spominjali su njegovog starijeg brata Marija, koji je više od tri godine udaljen od nogometnih travnjaka zbog suspenzije o dopingu.

Foto: Christian Charisius/DPA

Bild piše kako je Vušković imao verbalni sukob s protivničkim igračem Karolom Metsom u hodnicima stadiona nakon utakmice. Mets je navodno vikao "nikad nisam vidio ili iskusio ovako nešto" nakon što je Vušković pljunuo na grb St. Paulija. Vušković je na travnjaku stavio kažiprst na usne, čime je htio gestikulirati protivničkim navijačima da zašute.

Vušković je nakon utakmice dao izjavu za njemački Sky, koji ga je pitao je li utakmicu sa stadiona gledao i njegov brat Mario, koji je suspendiran zbog dopinga.

- Nažalost, moj brat nije bio na stadionu. Trenutačno je u Hrvatskoj. Ne znam što su mislili navijači St. Paulija. Vrlo je bezobrazno napadati moju obitelj i mojeg brata. Nemam ništa lijepo za reći o navijačima St. Paulija - rekao je 18-godišnji stoper.

Foto: Christian Charisius/DPA

U njegovu je obranu stao trener HSV-a.

- Imamo 18-godišnjaka koji nosi težak teret (zbog situacije s bratom, op. a.). To je nešto za što se ne zalaže samo HSV, već i St. Pauli, da se s tim pitanjima obično postupa vrlo osjetljivo i da postoji međusobno razumijevanje. Stoga mogu razumjeti njegovu frustraciju kada se susreće s ovim komentarima, riječima, zahtjevima, gestama, a ponekad i postupcima. Ovo je situacija koju bismo trebali što prije ispraviti kako se nešto slično ne bi ponovilo - izjavio je Merlin Polzin.