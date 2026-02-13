Vušković nastavlja dominaciju! Po treći put proglašen najboljim igračem mjeseca u Bundesligi

Luka Vušković (18) nastavlja s fantastičnom igrom u njemačkoj Bundesligi. Mladi 18-godišnjak dobio je još jedno priznanje, po treći puta proglašen je najboljim igračem mjeseca prema izboru navijača. Hrvatski reprezentativac našao se ispred Yana Diomandea (19) iz RB Leipziga i Jarella Quansaha (23) iz Bayer Leverkusena.

"Osamnaestogodišnji Vušković posljednjih tjedana privlači sve više pažnje, posebno nakon golova u gostima kod Freiburga u 16. kolu te u šokantnom remiju 2:2 protiv Bayerna u 20. kolu. Hrvatski stoper ove se sezone prometnuo u pravu zvijezdu HSV-a te se, unatoč mladosti, već etablirao kao vođa obrane Hamburga. S 19 nastupa upisao je više utakmica od bilo kojeg drugog središnjeg braniča u klubu. Uz to, Vušković je proglašen igračem utakmice u tri od četiri siječanjska susreta svoje momčadi", piše službena stranica Bundeslige.

Foto: Maryam Majd

Vušković je ove sezone najbolji strijelac HSV-a s četiri gola. Sa svoja četiri gola Vušković je ujedno i najefikasniji branič Bundeslige, a tu titulu dijeli s Danilhom Doekhijem iz Union Berlina.

Njegov suigrač Nicolai Remberg pohvalio je mladog Hrvata.

- Tako nešto još nisam vidio kod igrača te dobi. Igra senzacionalno, posjeduje nevjerojatnu kvalitetu - rekao je.