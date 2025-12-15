Nisam razgovarao s Tottenhamom o povratku u siječnju. Moj fokus je na HSV-u. Očekujem da ću ostati ovdje do kraja sezone. HSV je sjajan klub i jako sam sretan ovdje, rekao je sjajni hrvatski stoper
Vušković: San mi je igrati uz brata Marija u HSV-u. Dao bih sve za to i Tottenham to zna...
Luka Vušković (18) vrlo se brzo nametnuo kao jedan od ključnih igrača HSV-a nakon dolaska na posudbu iz Tottenhama. Mladi hrvatski reprezentativac u Bundesligi igra zrelo, sigurno i bez velikih oscilacija, što je rijetkost za braniča njegove dobi. U Hamburgu se prometnuto u prvo ime momčadi, a igrama je skrenuo i pozornost na sebe. Prije nekoliko tjedna u njemačkim medijima odjeknula je vijest da se za njega raspituje i Barcelona.
Tottenham pažljivo prati njegov razvoj i trenutačno ga vidi kao važan dio budućih planova. Iako londonski klub u ugovoru ima klauzulu kojom može prekinuti posudbu već u siječnju, Vušković ne razmišlja o povratku. Bio bi ti i vrlo skup potez za Spurse jer bi prekid posudbe značio da HSV-u moraju isplatiti milijun eura. Hrvatski reprezentativac fokusiran je isključivo na aktualnu sezonu u Njemačkoj, gdje želi nastaviti s kontinuitetom nastupa.
- Nisam razgovarao s Tottenhamom o povratku u siječnju. Moj fokus je na HSV-u. Očekujem da ću ostati ovdje do kraja sezone. HSV je sjajan klub i jako sam sretan ovdje - rekao je u razgovoru za Hamburger Abendblatt.
Mladi stoper iza sebe već ima nekoliko razvojnih nastupa u različitim ligama. Nakon transfera iz Hajduka u Tottenham, vrijednog 11 milijuna eura, stjecao je iskustvo na posudbama u Poljskoj i Belgiji, a svaka od njih donijela mu je nove zahtjeve.
- Naravno da imam agenta. Tottenham je također odlučio koji je klub najbolji za moj razvoj. Svaki korak do sada bio je savršen za mene. U Radomu mi je bilo zajamčeno vrijeme za igru ako sam dobro trenirao.
Dodaje kako se s promjenom sredina postupno suočavao s višom razinom intenziteta i kvalitete.
- Poljska je fizički jaka liga. U Belgiji su intenzitet i kvaliteta bili još veći. Idem korak po korak.
Njegov stariji brat Mario, koji je suspendiran zbog dopinškog prekršaja, i dalje ima posebno mjesto među navijačima HSV-a. Luka otvoreno priznaje da mu je zajednički nastup s bratom jedna od najvećih želja u karijeri.
- San mi je igrati uz brata u HSV-u. Dao bih sve za to. Tottenham to zna, ali ja sam njihov igrač i imam ugovor s njima. U nogometu nikad ne znate što će se dogoditi u nadolazećim mjesecima. Odlučit ćemo u pravo vrijeme.
'Gol protiv Werdera pogledao sam nekoliko puta'
Vušković je dodatnu pažnju privukao i fenomenalnim golom u derbiju protiv Werdera, kada je petom zatresao mrežu i odlučio utakmicu.
- Pogledao sam ga već nekoliko puta na YouTube-u. To je poseban pogodak, koji nam je donio pobjedu u derbiju. Bio je to emotivan dan za mene.
Na tribinama su ga tada bodrili roditelji i brat, a slavlje se nastavilo i nakon posljednjeg sučeva zvižduka.
- Oni su bili na stadionu i jako su sretni zbog mene. Išao sam pojesti nešto s Mariom i roditeljima nakon utakmice, a gol smo pogledali još nekoliko puta.
Govoreći o tehnici i udarcu, Vušković ističe da ništa nije došlo slučajno.
- To je težak posao. Mario i ja smo puno trenirali individualno s različitim trenerima. Zato obojica imamo dobru tehniku. Također smo uvijek puno igrali nogomet na terenu ispred naše kuće, ali to je bila tvrda podloga.
