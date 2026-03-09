Wembanyama i San Antonio deklasirali Rocketse, Magic ponizio desetkovane Buckse

Noć u NBA ligi donijela je nekoliko spektakularnih predstava i uvjerljivih pobjeda. U teksaškom derbiju San Antonio Spursi su demonstrirali napadačku moć protiv Houstona, dok je Orlando Magic iskoristio izostanak Giannisa Antetokounmpa i ponizio Milwaukee Buckse. Russell Westbrook je ispisao novu stranicu povijesti, a nizovi poraza za Wizardse i Pacerse su se nastavili.

Wembanyamina rapsodija u teksaškom derbiju

San Antonio Spursi ne samo da su pobijedili Houston Rocketse, već su ih zatrpali pod lavinom koševa. U jednoj od svojih najdominantnijih napadačkih partija sezone, Spursi su slavili 145-120 i tako stigli do četvrte uzastopne pobjede, učvrstivši svoje drugo mjesto na Zapadu. Od samog početka bilo je jasno da je momčad iz San Antonija izuzetno raspoložena. Lopta je kružila s lakoćom, a strijelci su pronalazili otvorene pozicije, ostavljajući obranu Rocketsa bez odgovora. Ton utakmici zadao je, kao i obično, Victor Wembanyama. Mlada francuska superzvijezda završila je utakmicu s 29 poena, osam skokova i četiri blokade za samo 30 minuta igre. Houston se nekako držao tijekom prve četvrtine, no već u drugoj dionici Spursi su se odvojili i do kraja susreta samo povećavali prednost.

Napadačka moć Spursa bila je nevjerojatna - ubacili su čak 21 tricu iz 40 pokušaja, pogodivši sjajnih 58 posto šuteva iz igre te podijelili čak 38 asistencija. Houston, s druge strane, nije imao rješenja i primio je rekordan broj poena ove sezone.

​- Nešto je kliknulo od prve četvrtine - izjavio je Wembanyama nakon utakmice.

​- Shvatili smo njihove prilagodbe i odlučili ih napasti na drugim mjestima. Mogu vjerovati svojim suigračima da će donijeti ispravnu odluku i igrati nesebično.

Foto: Daniel Dunn

Uz Wembanyamu, sjajni su bili i Stephon Castle s 23 poena te De'Aaron Fox, koji je ostvario "double-double" učinak s 20 poena i deset asistencija. Kod poraženih Rocketsa, Kevin Durant i Amen Thompson postigli su po 23 koša.

Banchero i Magic se poigrali s Bucksima

U Milwaukeeju se odigrala potpuno jednosmjerna utakmica. Orlando Magic je bez ikakvih problema deklasirao domaće Buckse 130-91, koji su igrali bez svoje prve zvijezde, Giannisa Antetokounmpa. Orlando je od samog početka nametnuo svoj ritam i već nakon prve četvrtine vodio 25-15. Iako su Bucksi u drugoj dionici pokazali znakove života, bilo je jasno da nemaju odgovor za raspoloženog Paola Banchera. Mladi krilni centar Magica odigrao je fenomenalno, postigavši čak 26 od svoja 33 poena u prvom poluvremenu, čemu je dodao i 15 skokova.

Foto: Benny Sieu

Treća četvrtina bila je potpuni potop za Milwaukee. Gosti su tu dionicu dobili s čak 30 poena razlike (33-15) i pobjegli na nedostižnih 100-70. Bucksi su djelovali potpuno nezainteresirano, a njihove izgubljene lopte redovito su se pretvarale u laka zakucavanja i otvorene trice za Magic. Jedan od najgorih pokazatelja nemoći domaće momčadi bio je katastrofalan postotak slobodnih bacanja – pogodili su tek 46,2 posto. U poraženom sastavu Bobby Portis bio je najučinkovitiji s 18 poena i deset skokova.

Westbrookov novi rekord i ostali rezultati

Russell Westbrook nastavlja pomicati granice. U pobjedi Sacramento Kingsa nad Chicago Bullsima 126-110, Westbrook je ostvario svoj 208. "triple-double" u karijeri (23 poena, 12 asistencija, 11 skokova) i dodatno učvrstio svoj status rekordera. Kingse su do pobjede vodili Malik Monk s 30 i rookie Maxime Raynaud s 26 poena.

New Orleans Pelicansi produljili su agoniju Washington Wizardsa, svladavši ih 138-118 za njihov osmi uzastopni poraz. Trey Murphy III bio je najbolji kod Pelicansa s 24 poena. Phoenix Sunsi su bili bolji od Charlotte Hornetsa 111-99 uz 30 poena Devina Bookera, dok su Portland Trail Blazersi nadigrali Indiana Pacerse 131-111, nanijevši im deveti poraz u nizu. Scoot Henderson odigrao je utakmicu sezone za Portland s 28 koševa.