White: Ngannou je jako loš tip. Trebao sam ga potjerati još kad ga je Miočić brutalno razbio

Dana White godinama tvrdi da Francis Ngannou nije onakav kakvim se predstavlja u javnosti, a sada je prvi put otvoreno iznio sve detalje njihova sukobljenog odnosa. Prema Whiteu, iza kamera se skrivao potpuno drugačiji čovjek. White objašnjava da su se prvi znakovi problema pojavili još 2018., u razdoblju kada je Ngannou nizao brutalne nokaut pobjede i izborio napad na naslov protiv Stipe Miočića. Navodi da je upravo tada doživio prvi neugodan incident s Kameruncem.

Nakon konferencije za medije u Bostonu, na kojoj je White svesrdno hvalio Kamerunca i pričao kako ima najjači udarac u povijesti sport, Ngannou mu je prišao u hodniku, zgrabio ga za ruku i rekao:

- Evo što će se dogoditi, kad završim borbu, ti ćeš mi rezervirati privatni avion za Pariz.

White se nasmijao, a Ngannou je uzvratio:

- Ne šalim se.

Prema Whiteu, Ngannou se ponašao kao da je već prvak i da će “razbiti Stipu”. No Miočić je u kavezu pokazao suprotno.

- Stipe mu je izbio dušu iz tijela. Doslovno ga je brutalno razbio. Tu je ta priča završila. Trebao sam ga tad otpustiti - kaže White.

Foto: Profimedia

Iako ga je čak želio izbaciti iz UFC-a, dvojica glavnih matchmakera nagovorila su ga da to ne učini. White tvrdi da je već tada osjećao da se radi o osobi koja stvara probleme, ali je tek poslije dobio potpunu potvrdu. Drugi, ozbiljniji incident dogodio se u UFC-ovoj zgradi. Ngannou se, prema Whiteu, "gotovo preselio" u Performance Institute, gdje borci imaju pravo na besplatan pristup, hranu i tretmane. Jednog dana pojavio se pred njegovim vratima, bijesan što nije dobio bonus večeri od 50 tisuća dolara nakon jedne pobjede.

White ga je pozvao u ured, objasnio mu zašto nije dobio nagradu i naveo razloge zašto su je dobili drugi borci. Kada je White ustao da završi razgovor, Ngannou ga je, tvrdi, zgrabio za košulju i gurnuo natrag u ured.

- Rekao sam mu: ‘Makni svoje j** ruke s mene.’ Po njegovim očima i ponašanju vidio sam kakav je zapravo - izjavio je.

White tvrdi da se Ngannou jednako ponašao i prema drugim zaposlenicima. Posebno ističe incident s Hunterom Campbellom, glavnim poslovnim direktorom UFC-a, kojem je Ngannou navodno prišao s leđa, zgrabio ga za ovratnik i povukao natrag riječima: "Nismo završili razgovor."

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

Njihovo daljnje razilaženje kulminiralo je nakon što je Ngannou obranio naslov protiv Ciryla Ganea. Kamerunac je u pregovorima za novi ugovor tražio posebne uvjete, uključujući mogućnost paralelnog bavljenja profesionalnim boksom. što UFC nije želio dopustiti. Ngannou je zato otišao iz organizacije, a kasnije debitirao u boksu protiv Tysona Furyja te potpisao bogati ugovor s PFL-om.

-Francis Ngannou je loš čovjek. Pravi se da ne razumije jezik, da je neki fini dečko. Ljudi govore da je to zbog jezične barijere. Nema tu nikakve barijere. On je loša osoba - ponovio je na podcastu Flagrant.

Njegove riječi potkrijepio je i bivši UFC-ov zaposlenik Ant Evans, koji je Ngannoua nazvao “terorom u uredu”, tvrdeći da je obilazio odjel do odjela, nadvisivao ljude nad njihovim stolovima i stvarao krajnje nelagodnu atmosferu.

- Neki dio toga je što je ogroman čovjek iz drugačije kulture, ali postoji razlika između proaktivnosti i zastrašivanja. A on je djelovao kao nasilnik - napisao je Evans.