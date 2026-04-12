Wild Boysi i 'Cro Cop' ponovno u kavezu?! S ovim FNC-ov sve je moguće pa i Mirkov 'last dance'

FNC je opet uspio! Uspjeli su napraviti još veći, još izjednačeniji i još napetiji event nego ikada prije. Kao što su najavili, hrvatska MMA promocija vratila se u prelijepu Ljubljanu, a regionalnim ljubiteljima mješovite borbe priredili su pravi spektakl. Svi koji su stigli u glavni grad Slovenije u subotu navečer imali su razloga za uživanje. Po samom dolasku u grad sve je vrvjelo turistima, ali i mnoštvom zaljubljenika u MMA. Tako su nas pri ulasku iz svakog kutka pogledavali plakati s glavnim akterima večeri, a u prolazu smo nerijetko nailazili na automobile s velikim natpisom "FNC". Ozbiljna priča, kao kada UFC dolazi u grad.

U Ljubljani se itekako ima što vidjeti. Ipak je to glavni grad, a glavna atrakcija naravno je Zmajev most, simbol grada. Kafići i restorani bili su puni i bilo je teško pronaći mjesto, a jednom kada smo to uspjeli, ostali smo opet ugodno iznenađeni. Cijene u Sloveniji niže su nego u Hrvatskoj. U restoranima se može obilno jesti za desetak eura, i to u samom centru grada u Trubarijevoj cesti. Ni kave nisu skupe pa smo pronašli mjesto gdje nas je kava stajala dva eura.

Foto: Domagoj Vugrinović/24sata

Dok nas je konobar posluživao u dresu prve i najveće zvijezde Slovenije Luke Dončića, u opuštenom razgovoru pitali smo ga zna li što se danas održava u gradu. Kao iz topa odgovorio je: "Kako da ne, FNC!" Kroz razgovor doznali smo da je s prijateljima kupio četiri ulaznice odmah čim su izašle i da nakon smjene ide ravno prema Areni Stožice.

Tamo smo se i mi uputili, a večer, barem za hrvatske borce, nije bila bajna. Dva hrvatska prvaka, Ivan Sičaja i Matej Batinić, ostala su bez titula. Nažalost, nakon što smo u Münchenu izgubili titulu Francisca Barria, a u Ljubljani dvije, jedini hrvatski FNC-ov prvak ostao je Đani Barbir u srednjoj kategoriji. No idemo redom.

FNC je postao toliki brend da je popularno pojaviti se na eventu. Tako smo u publici imali prilike vidjeti i proslavljenog NBA igrača, a danas centra Ilirije Bobana Marjanovića, ali i bivšeg predsjednika Hajduka Lukšu Jakobušića. Na tribinama su bili i hrvatski glumac Rene Bitorajac, borci Ivica Trušček, Darko Stošić, Tomo Spahović…

Foto: FNC

Publika je svesrdno navijala, naravno za domaće borce, a prvi ih je na noge podigao osebujni Aleksandr Drabinca. U kostimu samuraja, uz prigodnu pjesmu, napravio je pravi šou na ulasku u oktogon, a ondje je pokazao i dominaciju. Ipak, umalo je ostao bez pobjede. Naime, krivo su pročitane sudačke kartice i njegov meč s bosanskohercegovačkim teškašem Milanom Kadlecom najprije su objavili kao izjednačen. Publika je žestoko negodovala, a onda su objavili ispravak i Drabinca je slavio 29-28 na sudačkim karticama.

Od Hrvata prvi je u kavez ušao mlađi brat Sičaja, Tomislav. Iako nam je uoči meča rekao kako vidi dva ishoda u kojima će odnijeti pobjedu, dogodio se onaj treći. U meču za prvog izazivača veltera Tomislav je slavio brutalnim nokautom u drugoj rundi protiv Arkadiusza Palkowski. Njegov brat Ivan bio je sunaslovna borba i po drugi je put branio pojas protiv Eduarda Kexela. Prvak perolake imao je težak zadatak jer je Nijemac kazahstanskog podrijetla u Münchenu već pokazao koliko može biti neugodan kada je nokautirao Filipa Pejića. Iako se Ivan u prvoj rundi sasvim solidno držao i vjerojatno vodio na sudačkim karticama, na početku druge doživio je bolan nokaut. Publika se u jednom trenutku zabrinula za zdravlje starijeg Sičaje, kojem su liječnici pružali pomoć više od pet minuta.

Foto: FNC

Ipak, bivši prvak na kraju je ustao i stisnuo ruku novom prvaku Kexelu. Meč večeri bio je onaj za pojas poluteške kategorije između učenika legendarnog "Cro Copa", Mateja Batinića, i domaćeg borca te bivšeg prvaka PFL Europe Jakoba Nedoha. Već na početku vidjelo se kako je Slovenac našao rupu u igri Batinića i u prvoj rundi uzdrmao ga je overhandom. Od tog udarca Batinić se nije oporavio i Nedoh je dominirao do kraja meča. Slovenac je tako postao novi prvak.

U Ljubljani smo vidjeli i završetak trilogije između Dušana Džakića i Bojana Kosednara, kojeg je Džakić završio kimurom, dok je domaći talent Rok Krušić izgubio od Poljaka Bartosza Wojcikiewicza tehničkim nokautom. Od borbi se umirovio i Slovenac Denis Porčić, koji je usred borbe protiv Jivka Stoimenova pretrpio ozljedu koja ga je spriječila da nastavi. Valja istaknuti kako je ponovno, po treći put zaredom, poražen i Andres Ramos, učenik Zelga Galešića, kojeg je pobijedio Bartlomiej Gladkowicz rear naked chokeom.

Foto: FNC

FNC zaista svakim novim eventom radi sve bolji posao, a glavna tema u Ljubljani bio je povratak Mirka Filipovića, koji se sve više spominje kao protivnik Hatefa Moiela. Kako smo doznali u razgovoru s ljudima unutar organizacije, priča uopće nije "šuplja"; štoviše, vrlo je moguća. Mnogi bi zlatom platili da još jednom čuju Wild Boyse i vide Cro Copa u kavezu, a FNC je poznat po tome da sluša bilo publike, tako da se pripremite… Možda nas čeka nešto veliko. Već je najavljen veliki meč Stošića protiv bivšeg UFC-ova borca i nakadašnjeg NFL igrača Grega Hardyja koji će se održati u Beogradu krajem svibnja.