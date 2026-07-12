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Yakin bijesan nakon ispadanja: Jednostavno to ne razumijem...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
Yakin bijesan nakon ispadanja: Jednostavno to ne razumijem...
Foto: ALBERT GEA/REUTERS
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Mislim da nismo zaslužili ovo danas, a za mene su moji igrači pravi heroji. Dali su sve od sebe u ovu utakmicu, jako sam ponosan na njih, a i oni bi trebali biti ponosni na sebe, rekao je švicarski izbornik

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Švicarska je ostala bez povijesnog polufinala Svjetskog prvenstva nakon poraza 3-1 od Argentine poslije produžetaka, ali izbornik Murat Yakin nakon utakmice nije skrivao bijes zbog odluke koja je potpuno promijenila susret. Breel Embolo isključen je u 72. minuti, samo pet minuta nakon što je sudjelovao u akciji za izjednačujući golom Dana Ndoyea. Sudac João Pinheiro prvotno je dosudio prekršaj nad švicarskim napadačem i pokazao žuti karton Argentincu Leandru Paredesu.

Nakon intervencije VAR-a sve se preokrenulo. Paredesov karton je poništen, Embolo je kažnjen zbog simuliranja, a kako mu je to bio drugi žuti karton, morao je napustiti teren. Yakin takvu odluku nije mogao prihvatiti.

- Nije bilo nikakvog razloga za taj karton, to je bila bezopasna i beznačajna situacija. Kažnjeni smo zbog sudačke pogreške, odnosno tog nama neprihvatljivog pravila, pa smo na kraju i ispali na ovakav način. Ne znam kako su glavni sudac i VAR došli do ovakvog zaključka. Ovo je pravilo uništilo utakmicu, ponavljam, nije bilo nikakvog razloga za taj žuti karton. U takvoj situaciji igra bi se samo trebala nastaviti dalje - rekao je Yakin.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Švicarski izbornik smatra da sudac Paredesu uopće nije trebao pokazati žuti karton. Upravo je taj disciplinski potez omogućio intervenciju VAR-a prema proširenom pravilu o pogrešnom identitetu.

- Sudac nije trebao pokazati žuti karton Argentincu. Za to nije bilo razloga, situacija nije bila gruba niti posebno opasna. Onda je njegova pogreška ispravljena, a mi smo zbog toga kažnjeni. To mi je neshvatljivo - rekao je Yakin.

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Objasnio je da je u tom trenutku već pripremao dvije ofenzivne zamjene jer je Švicarska nakon izjednačenja preuzela inicijativu. Isključenje je potpuno promijenilo njegove planove i natjeralo ga da momčad ponovno zatvori.

- Imali smo momentum na svojoj strani i željeli smo krenuti još ofenzivnije. Tada je stigao crveni karton. Ne znam kako je ovo pravilo izmišljeno - dodao je.

Argentina je povela u desetoj minuti preko Alexisa Mac Allistera, ali Švicarska se vratila pogotkom Ndoyea u 67. minuti. Yakin vjeruje da je njegova momčad do isključenja bila bolja i da je imala realnu priliku prvi put u povijesti izboriti polufinale Svjetskog prvenstva.

- Mislim da nismo zaslužili ovo danas, a za mene su moji igrači pravi heroji. Dali su sve od sebe u ovu utakmicu, jako sam ponosan na njih, a i oni bi trebali biti ponosni na sebe. Htio bih pohvaliti cijelu momčad jer smo se vratili nakon pogotka zaostatka protiv svjetskih prvaka, imali smo i momentum na svojoj strani. Dominirali smo i kontrolirali utakmicu, a onda smo kažnjeni zbog tog nesretnog pravila. Jednostavno to ne razumijem - poručio je Yakin.

FIFA World Cup 2026 - Switzerland Press Conference
Foto: Lee Smith/REUTERS

Švicarska se i s desetoricom uspješno branila sve do 112. minute. Tada je Julian Alvarez spektakularnim udarcem izvan kaznenog prostora pogodio za 2-1, a Lautaro Martinez u završnici je postavio konačnih 3-1. Yakin je priznao da prije utakmice nije bio upoznat s mogućnošću da se VAR uključi u takvoj situaciji i praktički promijeni identitet igrača kojem se dodjeljuje žuti karton.

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Prema proširenom tumačenju pravila, VAR smije intervenirati kada je sudac disciplinski kaznio pogrešnog igrača. U ovom slučaju VAR je procijenio da nije Paredes prekršajem zaustavio Embola, nego da je Švicarac simulirao kontakt. Budući da je Embolo već imao žuti karton, nova opomena automatski je značila isključenje. Yakin nije osporavao samo procjenu simuliranja. Najviše ga je smetalo što je jedna pogrešna početna odluka suca otvorila mogućnost pregleda koji je završio najtežom mogućom kaznom za Švicarsku.

- To je za mene potpuno nerazumljivo. Takve odluke ne pomažu nogometu - poručio je švicarski izbornik.

Unatoč eliminaciji i ljutnji zbog suđenja, Yakin je naglasio da je ponosan na momčad koja je prvi put nakon 1954. godine stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

- Od početka priprema osjećali smo da je s ovom momčadi nešto moguće. Došli smo do četvrtfinala i dominirali protivnikom. Mogli smo ostvariti još više i zato ovo toliko boli - zaključio je Yakin.

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