Yamal: Nikad nisam bio igrač za grupnu fazu. Ja sam za finala!

Lamine Yamal (18) jedna je od najvećih nogometnih zvijezda na svijetu. Uskoro, točnije 13. srpnja, napunit će tek 19 godina, ali dojam je kao da je ovaj tinejdžer već jako dugo na nogometnoj sceni. Na neki način i jest, s obzirom na to da je debitirao za seniorsku momčad Barcelone sa samo 15 godina. Danas je Yamal jedan od najboljih nogometaša današnjice, ali i jedna od najvećih zvijezda izvan travnjaka.

Samopouzdanje pršti iz Yamala, koji je ozlijeđen došao na pripreme Španjolske za Svjetsko prvenstvo. Postepeno je brusio formu, najprije s klupe, a zatim i u reduciranoj ulozi u početnom sastavu, a sad se od njega očekuju konkretne stvari. Podsjetimo, Španjolska će u četvrtinalu Mundijala odmjeriti snage protiv Belgije (petak, 21 sat).

Foto: MARIA LYSAKER

- Vjerujem da je sve što mi se dogodilo u nogometu i privatnom životu pomoglo da sazrijem i narastem. Ogromnu ulogu imaju i moji suigrači koji mi pomažu svakog dana. Puno sam naučio iz razgovora sa starijim suigračima - rekao je u intervjuu za Mundo Deportivo.

Ističe kako ga kritike motiviraju.

- Smatram da su one pozitivne za mene. Postoje dani kad ne shvaćam zašto ljudi govore neke stvari, ali kada igram dobro, ljudi moraju ostati tiho. Jesu li me ikad povrijedile kritike? Ne, na kraju dana, kada pobjeđujete, sve puno manje boli - rekao je.

Foto: Kai Pfaffenbach

Ipak, smatra kako može i mora ponuditi puno više na terenu.

- Vjerujem da mogu biti bolji. Tražim jako puno od sebe. Nije mi dovoljno ovo što sam postigao u karijeri. Nisam ostvario svoje ciljeve s Barcelonom, a nisam ni s reprezentacijom - poručio je, a novinar španjolskog lista pitao ga je da li mu nedostaje velika utakmica na ogromnoj pozornici kao što je SP.

- Da, osim toga, moram samo nastaviti igrati. Bio sam ozlijeđen skoro dva mjeseca, nije isto kao kad igrate sedam utakmica u nizu. Nedostaju mi dodiri s loptom, više utakmica, minuta, i onda će doći i velika utakmica.

Foto: Hannah McKay

Veliki španjolski talent smatra kako pripada na najvećoj nogometnoj pozornici.

- Tek sad dolaze trenuci koji ljudi pamte, počevši od osmine finala i četvrtfinala. Tada imam najviše motivacije, bio sam miran oko cijelog procesa oporavka kako bih bio spreman za ovu fazu natjecanja. Veselim se pokazati što znam. Što smo bliže finalu, obično bolje igram. Nikad nisam bio netko tko igra svoj najbolji nogomet u grupnoj fazi, miran sam. Znam da me čekaju prilike.