Obavijesti

Sport

Komentari 5
NIJE SKRIVAO RAZOČARANJE

Yamalov otac ogorčen: Neću reći da je ovo pljačka, ali... Lamine je puno bolji od drugih igrača

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Yamalov otac ogorčen: Neću reći da je ovo pljačka, ali... Lamine je puno bolji od drugih igrača
Foto: Siu Wu

Lamine je Lamine Yamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto jako čudno. Sljedeće godine Zlatna lopta bit će španjolska, zaključio je otac Barcinog bisera Mounir Nasroui

Ousmane Dembélé (28) proglašen je najboljim nogometašem svijeta za sezonu 2024./25. Da bi Francuz, kojega su još prije tri godine mnogi smatrali izgubljenim talentom, mogao biti dobitnik nagrade, postalo je jasno kada je PSG objavio da njihov najbolji igrač neće nastupiti u derbiju protiv Marseillea jer odlazi na svečanost Ballon d’Ora u pariški Théâtre du Châtelet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte 05:38
Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte | Video: 24sata/reuters

Trofej mu je predao Ronaldinho, nekoć najbolji nogometaš svijeta, kojemu je upravo PSG otvorio put u svjetsku slavu. Premda je nogometni svijet gotovo jednoglasno prihvatio da je krilni napadač PSG-a zasluženo ponio Zlatnu loptu, na samoj dodjeli nisu svi bili zadovoljni.

RIJETKO JE U JAVNOSTI FOTO Tko je misteriozna žena osvajača Zlatne lopte? Čak ni suigrači nisu znali da se vjenčao
FOTO Tko je misteriozna žena osvajača Zlatne lopte? Čak ni suigrači nisu znali da se vjenčao

Jedan od nezadovoljnih bio je Mounir Nasroui, otac Lamina Yamala, koji je teško podnio poraz sina u glasovanju. Kada je doznao da je nagradu osvojio Dembélé, brzo je prošao pokraj španjolskih novinara i kratko poručio:

- Sljedeće godine je naša.

Kako su minute prolazile, sve je više izražavao svoje nezadovoljstvo.

- Mislim da je ovo najveće… neću reći krađa nego moralna šteta nanesena jednom čovjeku.

Ballon d'Or - Arrivals
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Potom je objasnio zašto smatra da je napadač Barcelone trebao osvojiti nagradu:

- Mislim da je Lamine Yamal najbolji igrač na svijetu s velikom razlikom, s ogromnom razlikom. Ne zato što je moj sin nego zato što je najbolji igrač na svijetu, mislim da nema rivala.

Na kraju je dodao:

- Lamine je Lamine Yamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto jako čudno. Sljedeće godine Zlatna lopta bit će španjolska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025