Yamalov otac ogorčen: Neću reći da je ovo pljačka, ali... Lamine je puno bolji od drugih igrača

Ousmane Dembélé (28) proglašen je najboljim nogometašem svijeta za sezonu 2024./25. Da bi Francuz, kojega su još prije tri godine mnogi smatrali izgubljenim talentom, mogao biti dobitnik nagrade, postalo je jasno kada je PSG objavio da njihov najbolji igrač neće nastupiti u derbiju protiv Marseillea jer odlazi na svečanost Ballon d’Ora u pariški Théâtre du Châtelet.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:38 Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte | Video: 24sata/reuters

Trofej mu je predao Ronaldinho, nekoć najbolji nogometaš svijeta, kojemu je upravo PSG otvorio put u svjetsku slavu. Premda je nogometni svijet gotovo jednoglasno prihvatio da je krilni napadač PSG-a zasluženo ponio Zlatnu loptu, na samoj dodjeli nisu svi bili zadovoljni.

Jedan od nezadovoljnih bio je Mounir Nasroui, otac Lamina Yamala, koji je teško podnio poraz sina u glasovanju. Kada je doznao da je nagradu osvojio Dembélé, brzo je prošao pokraj španjolskih novinara i kratko poručio:

- Sljedeće godine je naša.

Kako su minute prolazile, sve je više izražavao svoje nezadovoljstvo.

- Mislim da je ovo najveće… neću reći krađa nego moralna šteta nanesena jednom čovjeku.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Potom je objasnio zašto smatra da je napadač Barcelone trebao osvojiti nagradu:

- Mislim da je Lamine Yamal najbolji igrač na svijetu s velikom razlikom, s ogromnom razlikom. Ne zato što je moj sin nego zato što je najbolji igrač na svijetu, mislim da nema rivala.

Na kraju je dodao:

- Lamine je Lamine Yamal, moramo reći da se ovdje dogodilo nešto jako čudno. Sljedeće godine Zlatna lopta bit će španjolska.