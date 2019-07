'Za Ljupka smo primali batine, a bilo ga je strah doći u Osijek'

Potražit ću svojeg prijatelja Ljupka kad sa svojim klubom dođe u Osijek, moram se malo podružiti s njim, kaže nam Ivica Grnja (70), jedna od legendi kluba s Drave.

Osijek i CSKA Sofija u četvrtak (20.45) igraju uzvratnu utakmicu 2. pretkola Europske lige, Bugari u Gradskom vrtu brane prednost od 1-0, a na njihovoj klupi sjedi Ljupko Petrović. Srpski trener se sa 72 godine na leđima vraća u Gradski vrt.

- Više od deset godina smo na tom stadionu bili suigrači, a onda je Ljupko par godina bio i trener Osijeka – prisjetio se Grnja.

Sadašnji trener bugarske momčadi je od 1984. do 1987. godine vodio Osijek.

- Mi smo živjeli u istoj zgradi, djeca su nam skupa počela rasti. Bio je to sjajan igrač, samo se bojao duela. Mi smo zato primali batine za njega, a on je zabijao. Svaki odbijanac došao bi njemu, a on bi ga zabio – kaže Grnja.

Nekoliko godina nakon kraja rata, Petrović je došao u Osijek na grob svojeg suigrača Ivana Lukačevića. Jednog od najvećih napadača u povijesti slavonskog kluba.

- Bilo ga je strah doći u Hrvatsku – rekao nam je Ivica Grnja i nastavio:

Foto: Boris Šćitar

- Nije znao kako će ljudi reagirati kad dođe u Osijek. Dugo sam nagovarao i onda je jedan dan napokon odlučio doći. Dočekao sam ga na granici, na mostu u Erdutu. Kad sam rekao našim graničarima da dolazi Ljupko, svi su bili uzbuđeni. Sve su tu redom bili navijači Osijeka koji su izgrlili i izljubili legendu našeg kluba. Odveo sam ga da vidi Gradski vrt, da ode na mjesto gdje je nekad držao kafić s Goranom Popovićem, a onda smo otišli na Lukačevićev grob. Tamo smo prema jednom od pravoslavnih običaja ispili malo rakije. Bio je Ljupko sretan što je ponovno došao u svoj Osijek.

Sad će klub kojega je trenirao tri i za kojega je igrao 13 godina pokušati izbaciti iz Europe.

- Petrović je stari lisac, odličan trener. Bio je strašan igrač, a znam ga kao i trenera jer sam mu dvije godine bio pomoćnik baš u Osijeku – završio je Grnja.

Njegov je suigrač bio i Goran Popović, koji danas radi u omladinskoj školi jednog od najboljih hrvatskih klubova. U njegov Osijek dolazi njegov prijatelj Ljupko Petrović.

- Svakako ćemo se vidjeti, ne znam kakve planove on ima po dolasku u grad. Drago mi je što će nakon toliko godina doći u grad i susreti se s klubom koji mu je toliko dao – rekao je Popović.

S Osijekom je Petrović kao igrač u tri navrata osvajao drugu ligu bivše države, a najveći trenerski uspjeh mu je naslov europskog prvaka s Crvenom zvezdom 1991. godine.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će ga dočekati Gradski vrt. Bivši suigrači mu se očito jako raduju. Stariji ljubitelji nogometa sigurno pamte njegove osječke dane.