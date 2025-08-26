Razumijemo da budućnost trenera može biti neizvjesna. Zato smo odlučili stvoriti kampanju koja će na jedinstven način pokazati našu podršku, rekao je direktor poljske kladionice koja želi nagraditi Željka Sopića
Za utjehu nakon otkaza: Poljska kladionica Sopiću nudi bonus...
Hrvatski trener Željko Sopić (51) u ponedjeljak je ostao bez posla nakon što ga je otpustio poljski prvoligaš Widzew Łódź. Klub se od Sopića oprostio kratkom i jasnom porukom u kojoj su mu zahvalili na suradnji i poželjeli puno sreće u budućim izazovima. Gdje i kada će to biti, ostaje za vidjeti.
Naime, Sopićeva, sada već bivša momčad, loše je ušla u sezonu. Ostvarila je tek dvije pobjede u šest kola u Ekstraklasi, a kap koja je prelila Sopićevu čašu bila je u vidu nedavnog poraza (1-2) od Pogoń Szczecina.
Ipak, Sopić bi, uz otpremninu u klubu koja nam nije poznata, mogao zaraditi i skoro 50.000 eura! Naime, jedna poljska kladionica (Betfan) pokrenula je jedinstvenu promociju, odlučila je financijski nagraditi prvog trenira Ekstraklase koji dobije otkaz.
Promocija je počela s fondom od 200.000 zlota (što je oko 47.000 eura), a svakog tjedna kladionica bi odbijala 10.000 zlota kako bi "pojačala" fond za korisnike kladionice koji su koristili u promociji. Sopiću tako može pripasti bonus od 37.500 eura (160.000 zlota).
- U Betfanu razumijemo da budućnost trenera može biti neizvjesna. Zato smo odlučili stvoriti kampanju koja će na jedinstven način pokazati našu podršku - objasnio je Krystian Trapszo, direktor kladionice.
Sopić bi trebao prihvatiti "suradnju" ako želi prihvatiti bonus, odnosno zajedničko fotografiranje s predstavnicima kladionice. To bi morao napraviti prije početka sedmog kola, koje je ovog vikenda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+