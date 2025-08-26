Za utjehu nakon otkaza: Poljska kladionica Sopiću nudi bonus...

Hrvatski trener Željko Sopić (51) u ponedjeljak je ostao bez posla nakon što ga je otpustio poljski prvoligaš Widzew Łódź. Klub se od Sopića oprostio kratkom i jasnom porukom u kojoj su mu zahvalili na suradnji i poželjeli puno sreće u budućim izazovima. Gdje i kada će to biti, ostaje za vidjeti.

Naime, Sopićeva, sada već bivša momčad, loše je ušla u sezonu. Ostvarila je tek dvije pobjede u šest kola u Ekstraklasi, a kap koja je prelila Sopićevu čašu bila je u vidu nedavnog poraza (1-2) od Pogoń Szczecina.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ipak, Sopić bi, uz otpremninu u klubu koja nam nije poznata, mogao zaraditi i skoro 50.000 eura! Naime, jedna poljska kladionica (Betfan) pokrenula je jedinstvenu promociju, odlučila je financijski nagraditi prvog trenira Ekstraklase koji dobije otkaz.

Promocija je počela s fondom od 200.000 zlota (što je oko 47.000 eura), a svakog tjedna kladionica bi odbijala 10.000 zlota kako bi "pojačala" fond za korisnike kladionice koji su koristili u promociji. Sopiću tako može pripasti bonus od 37.500 eura (160.000 zlota).

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U Betfanu razumijemo da budućnost trenera može biti neizvjesna. Zato smo odlučili stvoriti kampanju koja će na jedinstven način pokazati našu podršku - objasnio je Krystian Trapszo, direktor kladionice.

Sopić bi trebao prihvatiti "suradnju" ako želi prihvatiti bonus, odnosno zajedničko fotografiranje s predstavnicima kladionice. To bi morao napraviti prije početka sedmog kola, koje je ovog vikenda.