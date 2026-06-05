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SJAJNA KOŠARKA

Zadar dobio Cibonu u Zagrebu i sada je na mali korak do titule

Piše HINA,
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Zadar dobio Cibonu u Zagrebu i sada je na mali korak do titule
Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Košarkaši Zadra su sa 87-70 pobijedili Cibonu u Draženovu domu i tako poveli 2-1 u finalnoj seriji. Osveta je ovo Zadrana koji su izgubili prvu domaću utakmicu

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Košarkaši Zadra preokrenuli su rezultat u finalnoj seriji domaćeg prvenstva te su poveli s 2-1 protiv Cibone, Zadrani su u trećem ogledu slavili u Zagrebu s 87-70 (19-9, 24-29, 22-21, 22-11).

Nakon uvodna dva dvoboja u Zadru rezultat je bio 1-1. Cibona je pobijedila u prvom finalnom susretu sa 74-72, dok je Zadar uzvratio na uvjerljivi način u drugom dvoboju u kojem je pobijedio 92-57. Sada je Zadar vratio prednost domaćeg parketa na svoju stranu, a u idućem će ogledu imati šansu obraniti naslov prvaka Hrvatske. Četvrta se utakmica u Zagrebu igra u nedjelju s početkom u 18 sati.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige
Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu finala doigravanja SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Cibona je povela 5-1, a potom su Zadrani uzvratili sa serijom 12-0 te su na kraju prve četvrtine vodili s 19-9. Dok je u uvodnih deset minuta trajala nervozna i tvrda predstava u drugoj su se četvrtini raspucali i jedni i drugi. Taj dio igre Cibona je dobila s 29-24 pa su na odmor gosti iz Zadra otišli sa smanjenom prednosti od 43-38.

Odmah na početku treće dionice Cibona je potpuno uhvatila priključak, a onda je krajem te četvrtine Mihailović povezao dvije trice čime je odveo Zadar na osjetniju prednost od 65-57.

Košem Tišme, uz dodatno bacanje, za 80-67 tri minute prije kraja gosti su i definitivno slomili suparnika te osigurali drugu pobjedu u finalnoj seriji koja se igra na tri pobjede.

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Novu je odličnu utakmicu za Zadar odigrao Vladimir Mihailović koji je ubacio 25 poena uz četiri asistencije i tri skoka. Za tri poena je Mihailović gađao 5-12. Lovro Mazalin je postigao 17 poena uz sedam asistencija i pet skokova za goste, a Marko Ramljak 14 koševa uz devet skokova.

U domaćem sastavu Justin Roberson je ubacio 17 poena, dok su po deset poena postigli Krešimir Radovčić i Kamaka Hepa. Potonji je imao i šest skokova.

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