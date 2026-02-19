Zagreb kreće u redizajn: Na klupu stiže bivši izbornik, a evo kada tek brončani rukometaš

Nema više ni one male nade za Zagreb u Ligi prvaka. PSG se prošetao Arenom (35-24), toliko uvjerljivo da su vjerojatno i oni ostali neugodno iznenađeni. Zagreb nije pokazao ništa bolje i drugačije u odnosu na ono što je pokazivao i prije Europskog prvenstva i to je najveća šteta jer je Arena bila solidno popunjena s obzirom na to da je, uz bogati PSG, publika na djelu mogla vidjeti i brončane reprezentativce, ali realnost je da su nakon prvog poluvremena svi jedva čekali kraj. Boris Dvoršek nije u ovom kratkom roku prodrmao momčad, čiji se govor tijela nije popravio, a to bi trebala biti podloga da stvari krenu nabolje.

Napad se teško nosi kad ispred sebe ima malo težu kategoriju, iz svega je na golu PSG-a profitirao Danac Green, koji je lakoćom branio polušuteve i šuteve s prevelike distance. Skidao je Green i zicere, ali nije zbog toga Zagreb otišao u ovakav minus. Steins je problem za sve, a kako neće biti za Zagreb, još kad ima desno Yahiju, lijevo Prandija. PSG je igrao s lakoćom, kao da odrađuje neko prvenstveno gostovanje.

Zagreb: 13. kolo EHF Lige prvaka, RK Zagreb - PSG | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebova vanjska linija tanka je za kriterije Lige prvaka, Beljavski i Gavrić nikako da se podignu nakon dobrog početka sezone, Karačić tek treba uhvatiti ritam nakon preduge stanke, a i pitanje je kad će. Klarica kao reprezentativac ide najviše, ali nije ni njemu lagano napadati konstantno. Pravog šutera nema i šteta je što Egipćanin Abdou nema pravo igrati u Ligi prvaka jer je već igrao za PSG. Pivoti nemaju vrhunsku realizaciju, krila se s loptom druže samo u iznimnim slučajevima...

Jonkoping: Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - SAD | Foto: PIXSELL

Zagrebu je prijeko potreban redizajn nakon ove sezone, na kojem se radi s velikim planovima zahvaljujući kineskom kapitalu. Dvoršek ni Šoštarić neće ostati jer bi trebao doći Hrvoje Horvat (48), bivši izbornik Hrvatske. Radi vrlo dobar posao sa Schaffhausenom, ali Zagrebov se poziv ne odbija. Reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško stižu na ljeto, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom.