Obavijesti

Sport

Komentari 1
NUŽNE PROMJENE

Zagreb kreće u redizajn: Na klupu stiže bivši izbornik, a evo kada tek brončani rukometaš

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb kreće u redizajn: Na klupu stiže bivši izbornik, a evo kada tek brončani rukometaš
2
Budimpešta: Hrvatska nakon napete završnice s Nizozemskom odigrala 28:28 | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagrebova vanjska linija tanka je za kriterije Lige prvaka i momčadi je prijeko potreban redizajn nakon ove sezone, na kojem se radi s velikim planovima zahvaljujući kineskom kapitalu

Admiral

Nema više ni one male nade za Zagreb u Ligi prvaka. PSG se prošetao Arenom (35-24), toliko uvjerljivo da su vjerojatno i oni ostali neugodno iznenađeni. Zagreb nije pokazao ništa bolje i drugačije u odnosu na ono što je pokazivao i prije Europskog prvenstva i to je najveća šteta jer je Arena bila solidno popunjena s obzirom na to da je, uz bogati PSG, publika na djelu mogla vidjeti i brončane reprezentativce, ali realnost je da su nakon prvog poluvremena svi jedva čekali kraj. Boris Dvoršek nije u ovom kratkom roku prodrmao momčad, čiji se govor tijela nije popravio, a to bi trebala biti podloga da stvari krenu nabolje. 

LAKO SU PALI Najlošija europska utakmica Zagreba za gubitak svih nada o prolasku skupine Lige prvaka
Najlošija europska utakmica Zagreba za gubitak svih nada o prolasku skupine Lige prvaka
ISKRENO PORUČIO Trener Zagreba: Pariz je bolji u svim segmentima. Nama ostaje borba u domaćem prvenstvu
Trener Zagreba: Pariz je bolji u svim segmentima. Nama ostaje borba u domaćem prvenstvu

Napad se teško nosi kad ispred sebe ima malo težu kategoriju, iz svega je na golu PSG-a profitirao Danac Green, koji je lakoćom branio polušuteve i šuteve s prevelike distance. Skidao je Green i zicere, ali nije zbog toga Zagreb otišao u ovakav minus. Steins je problem za sve, a kako neće biti za Zagreb, još kad ima desno Yahiju, lijevo Prandija. PSG je igrao s lakoćom, kao da odrađuje neko prvenstveno gostovanje.

Zagreb: 13. kolo EHF Lige prvaka, RK Zagreb - PSG
Zagreb: 13. kolo EHF Lige prvaka, RK Zagreb - PSG | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zagrebova vanjska linija tanka je za kriterije Lige prvaka, Beljavski i Gavrić nikako da se podignu nakon dobrog početka sezone, Karačić tek treba uhvatiti ritam nakon preduge stanke, a i pitanje je kad će. Klarica kao reprezentativac ide najviše, ali nije ni njemu lagano napadati konstantno. Pravog šutera nema i šteta je što Egipćanin Abdou nema pravo igrati u Ligi prvaka jer je već igrao za PSG. Pivoti nemaju vrhunsku realizaciju, krila se s loptom druže samo u iznimnim slučajevima...

Jonkoping: Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - SAD
Jonkoping: Svjetsko rukometno prvenstvo, skupina G, Hrvatska - SAD | Foto: PIXSELL

Zagrebu je prijeko potreban redizajn nakon ove sezone, na kojem se radi s velikim planovima zahvaljujući kineskom kapitalu. Dvoršek ni Šoštarić neće ostati jer bi trebao doći Hrvoje Horvat (48), bivši izbornik Hrvatske. Radi vrlo dobar posao sa Schaffhausenom, ali Zagrebov se poziv ne odbija. Reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško stižu na ljeto, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
SVE BITNE INFORMACIJE

Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi

RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026