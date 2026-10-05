Zagreb Open je bio centar za paraatletičare! Oborili su devet državnih i dva svjetska rekorda

Proteklog vikenda u Sportskom parku Mladost održano je 6. izdanje Međunarodnog paraatletskog mitinga Zagreb Open na kojem je nastupilo više od 100 natjecatelja iz 10 europskih zemalja, uključujući natjecatelje iz 15 hrvatskih klubova. Na Mitingu je postignuto niz vrhunskih rezultata, a posebno su se istaknuli Karla Hergotić (AK Sloboda) i grčki paraatletičar Achileas Stamatiadis koji su postavili svjetske rekorde.

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Nakon što je u srpnju u Olomoucu postavila svjetski rekord u bacanju kugle, Karla je na Zagreb Openu 2026. postavila svjetski rekord i u bacanju diska F62 sa 21.29m, čime je dosadašnji najbolji rezultat svijeta nadmašila za čak 5.07m.

Grk Stamatiadis popravio je vlastiti svjetski rekord u utrci na 100m T43 sa 16.48, a prijašnji rekord poboljšao je za 52 stotinke.

Najbolji rezultat Zagreb Opena u muškoj konkurenciji postavio je austrijski paraatletičar Georg Schober koji je bacio kuglu u natjecateljskoj kategoriji F63 13.20m i osvojio 934 boda. Najvrjedniji rezultat u ženskoj konkurenciji, drugu godinu za redom, postigla je Mikela Ristoski (PAK Medulin) skočivši u dalj u kategoriji T20 5.14m (779 bodova).

Hrvatski paraatletičari postavili su ukupno devet državnih rekorda.

Anamaria Grahovac (Agram PAK) postavila je državni rekord u bacanju kugle F44 sa 8.60m, Marija Nikoleta Đivanović (PAK Uspon) popravila je vlastiti državni rekord u bacanju diska F55 sa 17.51m, dok je Ani Jelenić (PAK Zagreb) postavila državni rekord u utrci na 100m T71 sa 30.26 (+0.0 m/s).

Sanja Polić (PAK Srce) je sa 4.27m postavila državni rekord u bacanju kugle F32. Damir Čujo (AK Spektar) postavio je državni rekord u bacanju diska F62 sa 11.15m, Marin Giljanović (PAK Pula) je sa 26.64 (-0.1 m/s) postavio državni rekord na 100m T54, sa 13.11 (+0.0 m/s), Gregor Antolin (Agram PAK) postavio je državni rekord na 100m T13, Tomislav Habjanec (PAK Zagreb) utrku na 200m T53 završio je za 46.70 (+0.0 m/s) i postavio državni rekord, dok je Stipo Tokić (PAK Pula) poboljšao vlastiti državni rekord u bacanju diska F55 sa 22.72m.

- Iznimno sam ponosna što smo se uspjeli održati od 2019. kada je bilo prvo izdanje Zagreb Opena i što smo uspjeli podići kvalitetu mitinga. Sada imamo jedno ozbiljno međunarodno natjecanje na koje dolaze neki od najboljih paraatletičara svijeta, što i potvrđuju dva svjetska rekorda, kazala je predsjednica PAK Zagreba Marina Banović koji je uz partnerstvo Hrvatskog paraatletskog saveza bio i organizator natjecanja.

- Sportaši vole naše natjecanje i uvijek mu se iznova vraćaju. Mi smo i dalje jedino međunarodno paraatletsko natjecanje u Hrvatskoj, dodala je.

Nakon održanog Zagreb Open 2026. i provedenog 5. kola Hrvatske paraatletske lige 2026, Paraatletski klub Zagreb (PAK Zagreb) zadržao je vodstvo u poretku klubova sa 296 bodova. Na drugom mjestu nalazi se Paraatletski klub Pula (PAK Pula) sa 239 bodova, dok je Paraatletski klub Uspon (PAK Uspon) treći sa 225 bodova.

Deni Černi (PAK OTOS) preuzeo je vodstvo u konkurenciji seniora sa 3.700 bodova, ispred Erika Fabiana Kaurina (PAK Zagreb) koji ima 3.343 bodova, dok je treći Ivan Mišković (PAK Zagreb) s 3.078 bodova.

U ženskoj konkurenciji vodi Mikela Ristoski (PAK Medulin) s 3.333 boda ispred Karle Hegotić (AK Sloboda) s 3.275 i Martine Krog (PAK Uspon) s 3.213 bodova. Vodeći juniori su Marko Radovanac (PAK Odisej Kutina) s 3.249 bodova i Sara Marić (AK Spektar) s 4.044 boda.

Nakon Zagreb Opena, preostalo je posljednje, 6. kolo Hrvatske paraatletske lige 2026 koje će biti održano 17. i 18. listopada u Splitu u sklopu Pojedinačnog Prvenstva Hrvatske.