Zagreb u Areni: Kad je iduća utakmica i kako do ulaznica?

Zagreb je iskoristio rukometnu euforiju i ostao na životu u Ligi prvaka. U pravi trenutak dočekali su prvu pobjedu u gostima u Ligi prvaka, kod momčadi koja ove sezone igra odličan rukomet, ali zagrebaši su u srijedu odigrali bolji nego Pick Szeged (27-26). I to konačno kompletni. Šteta što se takvo što tek sada dogodilo jer tko zna koliko bi bolja situacija na ljestvici bila, ali dobro.

Nažalost po Zagreb, pobjeđuju i konkurenti pa se ni s dva boda iz Szegeda nije pomaknuo s dna ljestvice, no to se može promijeniti već u sljedećem kolu u srijedu (18.45) kada u Areni stiže Kolstad, koji je u jeku borbe za prolazak prodao Sandera Sagosena Aalborgu. S dva boda protiv Norvežana Zagreb bi mogao doći u situaciju da u zadnjem kolu u Areni protiv Kielca odlučuje u prolasku. E, to bi bilo...

Zagreb: RK Zagreb protiv OTP Bank Pick Szeged u utakmici EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Veliki uspjeh reprezentacije pa sada velika pobjeda Zagreba u Szegedu garancija su da će Arena iduće srijede opet biti mjesto za koje se traži ulaznica više. Za Zagreb su cijele sezone besplatne i treba ih samo preuzeti na određenim punktovima Zagrebovih sponzora, odnosno studentskim domovima i blagajnama Arene. Klub će tek obavijestiti o točnim lokacijama i vremenu.

Blagajna Arene:

Ponedjeljak - utorak: 16:00 - 19:00

Srijeda (dan utakmice): 12:00 - 19:00