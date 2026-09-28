Zagrebom jurila dva F1 bolida: Više od 10 tisuća ljudi uživalo je u čarima oktanskog cirkusa

Zagreb je proteklog vikenda po prvi put na kratko doživio čari Formule 1, a gledatelji su mogli uživati u oktanskom cirkusu zahvaljujući Red Bull Showrunu. Riječ je o demonstracijskom motosport eventu koji je održava već 15 godina. Ulica grada Vukovara na nekoliko sati pretvorila se u pravu F1 stazu kojom su jurila dva F1 bolida, ali i brojna druga vozila. Glavna zvijezda cijelog spektakla bio je legendarni bivši vozač Formule 1 David Coulthard (55), pobjednik 13 Grand Prix utrka i bivši viceprvak svijeta koji je tijekom karijere vozio za Williams, McLaren i Red Bull.

Održan Red Bull Showrun Zagreb | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Legendarni Škot na zagrebačkim ulicama vozio je bolid Oracle Red Bull Racinga RB7 koji je među obožavateljima poznat kao pobjednički bolid Sebastiana Vettela. Coulthard je publiku oduševio 'donutsima', odnosno okretanjem bolida za 360 stupnjeva uz glasno škripanje guma.

Održan Red Bull Showrun Zagreb | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Cijeli spektakl trajao je dva dana, a glavni dio događaja odvio se u nedjelju. Subota je bila rezervirana za razgledavanje paddocka gdje su posjetitelji mogli iz bliza vidjeti RB7, ali i još jedan F1 bolid, onaj Racing Bullsa kojeg je Zagrebom vozio Patrick Friesacher. Osim bolida, posjetitelji su mogli doživjeti kako izgleda pit stop iz prve ruke te mijenjati gume i probati stuntove na dva kotača.

Foto: Issa Kralj/24sata

Više od 10 000 ljudi okupilo se u nedjelju duž Ulice grada Vukovara kako bi pratilo oktanski cirkus. Show je počeo paradom vozača, baš kao što i priliči pravoj F1 utrci. Nebom su proletjela i krila Oluje, a onda je krenuo spektakl. Na ulicu su izašli Red Bull Driftbrothers koji su vozili BMW M4 i Sam Sam koji je bio iza volana BMW 'kockice' te su publiku ostavili bez daha driftovima i spinningom. Njima se pridružio i Mad Mike u Mazdi, a trikove na dva kotača motocikla izveo je Arunas Gibieža.

Održan Red Bull Showrun Zagreb | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Po prvi puta gledatelji su imali priliku vidjeti i Rimčevu Neveru R s 2017 konjskih snaga. Iza volana Nevere bio je Miroslav Zrnčević "Mrgud". Hrvatski električni hiperautomobil u Zagrebu je još jednom oduševio svojim impresivnim ubrzanjem i okretnošću.

Održan Red Bull Showrun Zagreb | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Međutim, najviše divljenja publike izazvao je Patrick Friesacher koji je jurio u bolidu Visa Cash App Red Bulla. Nakon njega red je došao da ikona F1 David Coulthard izađe na zagrebačke ulice što je publika pozdravila glasnim ovacijama.

- Za mene je sjajna prilika doći u ovaj predivan grad i biti dio Showruna te ponovno sjesti u bolid koji mi je dobro poznat, jedan od onih iz V8 ere. To je pobjednički bolid iz Vettelove ere i prava proslava povijesti Red Bull Racinga. Znao sam da je Baku u rasporedu ovaj vikend, ali kad sam saznao da imam priliku ovdje doći, morao sam to iskoristiti - rekao je bivši svjetski viceprvak.

Održan Red Bull Showrun Zagreb | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Dva sata bogatog programa pratilo je preko nekoliko desetaka tisuća gledatelja koji su uživali u odličnoj atmosferi i svjedočili manevrima koji se inače ne viđaju na službenim utrkama. F1 bolid je tako zahvaljujući Red Bull Showrunu napokon jurio hrvatskim asfaltom, na eventu koji će ostati dugo u sjećanju svima koji su ga pratili na licu mjesta - rekao je Miroslav Zrnčević, razvojni vozač u Bugatti Rimcu.