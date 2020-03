Zagrijavanje za kvalifikacije? Hrgović protiv 93. na svijetu

Jedanaesti protivnik Filipa Hrgovića (27) u profesionalnoj karijeri bit će Amerikanac Jerry Forrest Slug (31), objavio je ESPN na službenim stranicama.

Ta bi se borba trebala održati 17. travnja u Oxon Hillu u američkoj saveznoj državi Maryland i bit će predborba meču za titulu u lakoj kategoriji po WBC-u između Lukea Campbella i Javiera Fortune.

Tu borbu još nije potvrdio Hrgovićev promotor Sauerland.

Forrest je 93. teškaš na ljestvici BoxReca i ima omjer 26-3 uz 20 nokauta, stoga ne bi trebao predstavljati prevelik problem Hrgi na putu do naslova svjetskog prvaka. Borio se uglavnom s boksačima nižeg ranga pa zato nije previsoko na ljestvicama.

Odabir Forresta za protivnika, a ne primjerice Dereka Chisore ni Martina Bakolea, koji su se spominjali posljednjih tjedana, mogao bi se objasniti Filipovim planovima za kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju.

Zagrepčanin se nada kako Marko Milun neće izboriti olimpijski turnir ulaskom u polufinale na kvalifikacijskom turniru u Londonu od 13. do 23. ožujka, a onda bi on dobio priliku izboriti put u Japan na svjetskim kvalifikacijama u Parizu od 13. do 20. svibnja.