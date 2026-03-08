Zajc: Prvenstvo nije riješeno

Ništa nije riješeno, ima još puno utakmica, smirivao je strasti veznjak Dinama Miha Zajc nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka u derbiju 26. kola HNL-a. Upravo je slovenski veznjak zabio prvi gol na utakmici kada je u sedmoj minuti lijepim prizemnim udarcem zatresao mrežu Tonija Silića.

Ovom je pobjedom Dinamo pobjegao na velikih deset bodova prednosti u odnosi na Hajduk, ali Zajc poručuje kako još ništa nije riješeno. Do kraja prvenstva ostalo je 11 utakmica.

- Ništa nije riješeno, ima još puno utakmica, ali do reprezentativne pauze su još dvije utakmice. Nakon toga još mjesec i pol dana do kraja sezone, moramo biti fokusirani svaku utakmicu i završiti prvenstvo što prije. Derbi je savršeno prošao, baš kako smo zamislili. Zabili smo dva brza gola, a gol iz kornera primili smo malo prelagano. Drugo poluvrijeme isto Hajduk nije imao šansi.

Istaknuo je kako je svježina možda odigrala veliku ulogu na početku utakmice.

- Možda smo bili svježiji jer smo izrotirali momčad protiv Kurilovca. Sretan sam jer smo odigrali dobru utakmicu, a ne smijemo podcjenjivati ni Hajduk koji ima dobru momčad - rekao je za MaxSport.

Dinamo je dominirao na početku utakmice, ali je situacija bila drugačija nakon gola Rokasa Pukštasa u 29. minuti, koji je vratio Hajduk u život. Amerikanac je nekoliko minuta kasnije skoro zabio za izjednačenje, ali je Hajduk na kraju primio gol iz kontranapada kojeg je zabio Bakrar.

- Vidi se u takvim trenucima da smo još uvijek mladi, trebamo malo stati na loptu i odigrati iskusno. Primili smo gol koji je vratio Hajduk u život, ali onda smo zabili taj gol i cijelo drugo poluvrijeme imali pod kontrolom - zaključio je.