STRIJELAC DINAMA

Zajc: Prvenstvo nije riješeno

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić, Petar Božičević,
Čitanje članka: 4 min
Zajc: Prvenstvo nije riješeno
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk

Derbi je savršeno prošao, baš kako smo zamislili. Zabili smo dva brza gola, a gol iz kornera primili smo malo prelagano. Drugo poluvrijeme isto Hajduk nije imao šanse, komentirao je Miha Zajc

Admiral

Ništa nije riješeno, ima još puno utakmica, smirivao je strasti veznjak Dinama Miha Zajc nakon uvjerljive pobjede protiv Hajduka u derbiju 26. kola HNL-a. Upravo je slovenski veznjak zabio prvi gol na utakmici kada je u sedmoj minuti lijepim prizemnim udarcem zatresao mrežu Tonija Silića.

Ovom je pobjedom Dinamo pobjegao na velikih deset bodova prednosti u odnosi na Hajduk, ali Zajc poručuje kako još ništa nije riješeno. Do kraja prvenstva ostalo je 11 utakmica.

ANKETA Ocijenite igrače Dinama i Hajduka u velikom derbiju

- Ništa nije riješeno, ima još puno utakmica, ali do reprezentativne pauze su još dvije utakmice. Nakon toga još mjesec i pol dana do kraja sezone, moramo biti fokusirani svaku utakmicu i završiti prvenstvo što prije. Derbi je savršeno prošao, baš kako smo zamislili. Zabili smo dva brza gola, a gol iz kornera primili smo malo prelagano. Drugo poluvrijeme isto Hajduk nije imao šansi.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Istaknuo je kako je svježina možda odigrala veliku ulogu na početku utakmice.

- Možda smo bili svježiji jer smo izrotirali momčad protiv Kurilovca. Sretan sam jer smo odigrali dobru utakmicu, a ne smijemo podcjenjivati ni Hajduk koji ima dobru momčad - rekao je za MaxSport.

Dinamo je dominirao na početku utakmice, ali je situacija bila drugačija nakon gola Rokasa Pukštasa u 29. minuti, koji je vratio Hajduk u život. Amerikanac je nekoliko minuta kasnije skoro zabio za izjednačenje, ali je Hajduk na kraju primio gol iz kontranapada kojeg je zabio Bakrar.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Vidi se u takvim trenucima da smo još uvijek mladi, trebamo malo stati na loptu i odigrati iskusno. Primili smo gol koji je vratio Hajduk u život, ali onda smo zabili taj gol i cijelo drugo poluvrijeme imali pod kontrolom - zaključio je.

HAJDUK - DINAMO 1-3: 'Modri' su pobjegli najvećem rivalu na 10 bodova prednosti nakon uvjerljive pobjede pred 31.010 gledatelja na Poljudu. Strijelci su bili Zajc, Vidović i Bakrar za Dinamo, a Pukštas za Hajduk

