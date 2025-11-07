Obavijesti

KRAJ "ZAKONA ŠUTNJE"

Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu

Piše Hrvoje Tironi,
Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu
2
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zvonimir Boban na talijanskom Sky Sportu bavi se problematikom desnog boka u Juventusu, često priča i o problemima u talijanskim prvoligašima. Ali još se ne oglašava oko Dinama. Sve do četvrtka...

Dinamo je u rezultatskoj krizi. Nogometaši Marija Kovačevića izgubili su u 4. kolu Europske lige od Celte, Španjolci su se prošetali Maksimirom, slavili 3-0. Nisu “modri” niti u jednom trenutku uspijevali parirati razigranoj Celti, bez obzira na kasnije izjave trenera, niti su odavali dojam organizirane i kompaktne momčadi. Uostalom, sve je bilo gotovo već nakon 45 minuta. Za Dinamove standarde bila je to slaba, vrlo slaba večer.

Navijače zagrebačkoga kluba još više muči klasični “silenzio stampa” Dinamovih čelnika. “Modri” su u posljednjih šest utakmica pretrpjeli tri poraza (Gorica, Vukovar i Celta), ali nitko se iz Maksimirske 128 i dalje ne oglašava. Nitko da navijačima i članovima kluba plasira malo razloga za optimizam. A tu prvenstveno mislimo na predsjednika uprave Zvonimira Bobana.

RIJEČ STRUČNJAKA Igor Pamić za 24sata: Pa lanjski je Dinamo bolji od ovoga! Ilija Lončarević: Villar je kao veteran
Igor Pamić za 24sata: Pa lanjski je Dinamo bolji od ovoga! Ilija Lončarević: Villar je kao veteran

Čelni čovjek Dinama zagonetno šuti, nitko ne zna njegova razmišljanja, što se u ovoj krizi vrti po njegovoj glavi. Navijači “modrih” mogu ga gledati tek na talijanskom Sky Sportu, gdje će bez zadrške problematizirati o desnom beku Juventusa, dati mišljenje o tome što nedostaje današnjem Napoliju, pohvaliti vezni red Intera...

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

A što je s Dinamom? I problemima desnog beka u njegovu klubu? Što je s narušenim odnosima trenera i svlačionice? E, o tome se šef još nije oglasio. Ali hoće, morat će. Dinamo će u četvrtak, 13. studenog, organizirati javnu tribinu na kojoj će članovi kluba moći postavljati pitanja Zvonimiru Bobanu. I sigurni smo, bit će žestokih pitanja. Vjerujemo da je Boban toga svjestan. Trebao bi biti...

DINAMO SE OPRAŠTA Poznati termini komemoracije i sprovoda legende Rudija Belina
Poznati termini komemoracije i sprovoda legende Rudija Belina

To najbolje zna Marko Marić, kojeg su na prošlogodišnjoj javnoj tribini članovi Dinama “izrešetali” neugodnim pitanjima. Na javnoj tribini sva su pitanja anonimna, pa su članovi kluba iz svih oružja "udarali" po tadašnjem sportskom direktoru Marku Mariću i predsjedniku kluba Velimiru Zajecu kojima taj dan nije bilo nimalo ugodno. A sad će, sigurni smo, biti "rešetanje" po Bobanu...

