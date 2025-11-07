Zašto šutiš, moj dječače plavi? Evo kad će se Boban napokon oglasiti o situaciji u Dinamu

Dinamo je u rezultatskoj krizi. Nogometaši Marija Kovačevića izgubili su u 4. kolu Europske lige od Celte, Španjolci su se prošetali Maksimirom, slavili 3-0. Nisu “modri” niti u jednom trenutku uspijevali parirati razigranoj Celti, bez obzira na kasnije izjave trenera, niti su odavali dojam organizirane i kompaktne momčadi. Uostalom, sve je bilo gotovo već nakon 45 minuta. Za Dinamove standarde bila je to slaba, vrlo slaba večer.

Navijače zagrebačkoga kluba još više muči klasični “silenzio stampa” Dinamovih čelnika. “Modri” su u posljednjih šest utakmica pretrpjeli tri poraza (Gorica, Vukovar i Celta), ali nitko se iz Maksimirske 128 i dalje ne oglašava. Nitko da navijačima i članovima kluba plasira malo razloga za optimizam. A tu prvenstveno mislimo na predsjednika uprave Zvonimira Bobana.

Čelni čovjek Dinama zagonetno šuti, nitko ne zna njegova razmišljanja, što se u ovoj krizi vrti po njegovoj glavi. Navijači “modrih” mogu ga gledati tek na talijanskom Sky Sportu, gdje će bez zadrške problematizirati o desnom beku Juventusa, dati mišljenje o tome što nedostaje današnjem Napoliju, pohvaliti vezni red Intera...

A što je s Dinamom? I problemima desnog beka u njegovu klubu? Što je s narušenim odnosima trenera i svlačionice? E, o tome se šef još nije oglasio. Ali hoće, morat će. Dinamo će u četvrtak, 13. studenog, organizirati javnu tribinu na kojoj će članovi kluba moći postavljati pitanja Zvonimiru Bobanu. I sigurni smo, bit će žestokih pitanja. Vjerujemo da je Boban toga svjestan. Trebao bi biti...

To najbolje zna Marko Marić, kojeg su na prošlogodišnjoj javnoj tribini članovi Dinama “izrešetali” neugodnim pitanjima. Na javnoj tribini sva su pitanja anonimna, pa su članovi kluba iz svih oružja "udarali" po tadašnjem sportskom direktoru Marku Mariću i predsjedniku kluba Velimiru Zajecu kojima taj dan nije bilo nimalo ugodno. A sad će, sigurni smo, biti "rešetanje" po Bobanu...