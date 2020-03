Zbog pandemije otkazan i meč Hrgovića zakazan za travanj...

Na račun velike epidemije otkazan je još jedan sportski događaj. Hrvatski boksač Filip Hrgović je 17. travnja trebao u ring u Oxon Hillu. Najavljeni protivnik mu je trebao biti Amerikanac Jerry Forest, ali ako i dođe do te borbe, ona će se održati u nekom kasnijem terminu.

"Događaj Matchroom Boxinga u MGM National Harboru u Oxon Hillu zakazan za 17. travnja otkazuje se zbog pandemije Covid-19 koronavirusa. Matchroom Boxing istražuje alternativne opcije kako bi održao ovaj događaj, uključujući i neki drugi datum", stoji u priopćenju.

UPDATE ℹ️ Matchroom Boxing USA's #PrograisHooker event on April 17 has been postponed. pic.twitter.com/EIpcOQBJv5