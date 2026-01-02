Obavijesti

Zbog Talijana propada povratak Dominika Livakovića u Dinamo?

Piše Luka Tunjić,
KATAR 2022 - Hrvatska pobjedila Maroko i osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Livaković se nada povratku u Zagreb i klub u kojem je stasao u prvog golmana hrvatske reprezentacije. Njegov je glavni cilj Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a formu bi volio brusiti na Maksimiru

Talijanski list Tuttosport piše kako bi se dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Livakovića (30) u Dinamo mogao zakomplicirati. Podsjetimo, Livaković je ljetos završio na posudbi iz Fenerbahčea u španjolskoj Gironi, koja mu nije dala priliku kakvu je očekivao. A golmanova želja već je dugo, kao što smo pisali ranije na 24sata, poznata.

Dominik se nada povratku u Zagreb i klub u kojem je stasao u prvog golmana hrvatske reprezentacije. Njegov je glavni cilj Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a vjetar u leđa dao mu je i izbornik Zlatko Dalić, koji je nekoliko puta istaknuo povjerenje u Livakovića, iako ove jeseni nije imao odigranu minutu u klupskom dresu.

Ipak. Talijani pišu kako bi klubovi iz tamošnje Serie A mogli zakomplicirati cijeli posao. Talijanski klubovi spremni su platiti ostatak Livakovićeve plaće (od navodno 3,3 mil. eura), kao i naknadu za posudbu, što Dinamo nije spreman učiniti.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Osim toga, Genoa je navodno ponudila i otkup ugovora za pet milijuna eura ako ostane u prvoj ligi. Zbog toga bi Turci, sasvim sigurno, Livakovića radije poslali u susjednu Italiju nego Hrvatsku. 

OSTALO

