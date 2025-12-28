Livaković želi samo Dinamo, a u Turskoj kipte: 'Nismo mi budale'

Dominik Livaković želi se vratiti u Dinamo, a kako su 24sata ekskluzivno i objavila to bi se trebalo dogoditi. Iako je zagrebački klub njegova prva i jedina želja, Fenerbahče ne pokazuje razumijevanje za takav scenarij i traži isključivo rješenje koje će financijski zadovoljiti turskog velikana.

Hrvatski reprezentativni golman prije nekoliko je mjeseci iz Fenerbahčea otišao na posudbu u Gironu, no ondje nije dobio status prvog golmana. Svjestan Fifinih pravila, Livaković je do kraja godine izbjegavao nastupe kako bi u siječnju mogao slobodno promijeniti sredinu i pronaći klub u kojem će biti “jedinica". Njegov cilj ostaje isti - Dinamo, u kojem bi imao zajamčeno mjesto među vratnicama i optimalnu pripremu za Svjetsko prvenstvo.

Problem je, međutim, financijske prirode. Dinamo je prema pisanju turskih medija od Fenerbahčea zatražio posudbu uz mogućnost otkupa na kraju sezone, ali takav model Turci su odmah odbili. Fenerbahče traži novac odmah i ne želi riskirati dodatni pad vrijednosti igrača.

O stavu kluba je govorio turski novinar Yagiz Sabuncuoglu, koji je prenio vrlo oštru poruku iz Istanbula:

- Što smo mi budale?! Dali smo toliki novac za njega, a sad da ode besplatno?! Što ako se ozlijedi tamo?! Drugi klubovi nude svašta nešto - navodno poručuju iz Fenerbahčea.

Sabuncuoglu je dodatno pojasnio zahtjeve turskog kluba i poručio da Dinamo neće imati poseban tretman:

- Drugi klubovi šalju ponude, pa će i Dinamo morati. Brojka se vrti između pet i šest milijuna eura. Dinamo se ponaša kao da je riječ o mladom igraču koji se tek treba probiti - rekao je turski insajder.

U međuvremenu interes za Livakovića pokazuje sve više klubova. Među njima su Ajax, Brest, Verona, Panathinaikos, ali i talijanska Genoa, koja se u ovom trenutku nameće kao najozbiljniji konkurent Dinamu. Prema informacijama iz Turske, Genoa je Fenerbahčeu poslala ponudu za posudbu uz opciju otkupa na kraju sezone, a spominje se i iznos od četiri milijuna eura kao konkretna ponuda.

Talijanski klub traži novog prvog golmana, a trener Daniele De Rossi Livakovića vidi kao idealno rješenje. Hrvatski golman već je ranije odbio ponudu Juventusa jer mu je bila namijenjena uloga pričuve, što dodatno potvrđuje njegov jasan stav – želi braniti i biti prvi izbor.