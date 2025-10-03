Želite na večeru s Yamalovom mamom? Nikakav problem, no za to će te platiti paprenu cijenu

Vijest je odjeknula nogometnim svijetom: Sheila Ebana, majka Barceloninog čuda od djeteta Laminea Yamala, glavna je zvijezda ekskluzivne večere u Londonu gdje obožavatelji mogu platiti stotine eura za druženje s njom. Ono što se isprva činilo kao pokušaj unovčavanja sinovljeve slave, ubrzo je dobilo neočekivani obrat koji otkriva zamke modernog nogometa i života pod svjetlima reflektora.

Luksuzna gala večer i paprene cijene

Događaj pod nazivom "Football Fans Christmas Party", zakazan za 7. studenog u Londonu, organizira tvrtka JEN C Events. U pozivu se ističe prilika za druženje sa Sheilom Ebanom, "majkom jednog od najboljih nogometaša na svijetu". Cijene ulaznica izazvale su najviše pažnje i kontroverzi.

Paketi su se kretali u širokom rasponu:

Standardna ulaznica: Oko 150 €, uključuje koktel dobrodošlice i večeru od tri slijeda.

VIP ulaznica: Cijena se penje i do 800 €, a nudi neograničena pića, mjesto za premium stolom i, najvažnije, priliku za fotografiranje sa Sheilom Ebanom.

Ova komercijalizacija pristupa obitelji mladog nogometaša odmah je potaknula lavinu kritika na društvenim mrežama, gdje su mnogi optužili Ebanu da pokušava zaraditi na naglom usponu svog sina.

Neočekivani obrat: "Ona je samo unajmljena gošća"

Dok se bura kritika nije stišavala, u javnost je istupio bivši nogometaš Real Betisa i Real Valladolida, Benjamin Zarandona, kako bi razjasnio situaciju i obranio Sheilu Ebanu. Zarandona, koji s Ebanom dijeli podrijetlo iz Ekvatorijalne Gvineje, objasnio je pozadinu cijele priče.

- Ova tvrtka je kontaktirala mene i pitala je li moguće dovesti Sheilu u London za Božić. Postigao sam dogovor s njima - izjavio je Zarandona za španjolske medije.

- Unajmili su nas oboje da dođemo na večeru koju oni organiziraju i za koju određuju cijene. Oni samo žele zaraditi na večeri, a majka Laminea Yamala dolazi kao počasna gošća; nije organizirala apsolutno ništa.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Zarandona je naglasio da je Ebana bila iznenađena negativnim reakcijama jer nema nikakve veze s organizacijom ili cijenama. Njezina uloga svodi se na onu plaćenog gosta, što je uobičajena praksa u svijetu evenata sa slavnim osobama.

Tko je zapravo Sheila Ebana?

Ovaj događaj stavio je pod reflektore ženu koja je dosad uspješno izbjegavala medijsku pažnju, za razliku od Lamineovog oca Mounira Nasraouija, koji je znatno prisutniji u javnosti. Sam Lamine Yamal o svojoj majci govori s ogromnim poštovanjem i ljubavlju.

- Ona je moja kraljica, zaslužuje sve na ovom svijetu. Kupio sam joj kuću gdje god je htjela - rekao je nedavno mladi as Barcelone.

Zarandona je potvrdio takvu sliku, opisavši je kao "super skromnu, super diskretnu, vrlo normalnu i opuštenu osobu" koja je odbila brojne ponude za televizijske nastupe na kojima bi govorila o sinu.

Priča o večeri u Londonu tako se iz skandala o iskorištavanju slave pretvorila u lekciju o tome kako naslovi često ne otkrivaju cijelu istinu. Pokazuje kompleksnu stvarnost života obitelji nogometnih superzvijezda, gdje je granica između privatnosti i komercijalnih prilika iznimno tanka, a svaka odluka podložna sudu javnosti.