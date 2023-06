Željko Kopić za 24sata: Kad se obuče taj dres, grb i sve što je sveto, onda tu ideš preko limita

Naša reprezentacija se već navikla na produžetke. Malo se šalim, ali u produžecima igramo stvarno dobro. Čestitam stožeru i igračima, odigrali smo jako, jako dobru utakmicu, započeo je nakon pobjede hrvatske nogometne reprezentacije (4-2) u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske bivši trener Dinama i Hajduka Željko Kopić (45).

Sve je bilo dobro, 'vatreni' su vodili 2-1 i bilo je još tridesetak sekundi do kraja utakmice, ali onda je Noa Lang (23) izjednačio rezultat. No, nije to poremetilo Hrvatsku u nastavku.

- Sigurno da te poremeti jer imaš pobjedu u džepu, ali smo ponovno produžetke odigrali izvrsno. Uzimajući u kontekst cijelu utakmicu, protivnika, teren na kojem smo igrali, mislim da smo bili jako dobri i da je ovo bila jedna od boljih utakmica reprezentacija u posljednje vrijeme.

Prvo poluvrijeme obje momčadi nisu previše pokazale, ali je Nizozemska imala vodstvo nakon što je Malen (24) iskoristio nepažnju hrvatske obrane.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Vatreni' kraljevi produžetaka

- Imali smo posjed i određenih problema u fazi obrane, ali drugo poluvrijeme smo bili zaista dobri. Taj gol koji smo primili pred kraj bio je na 'horuk' te im je jedna situacija prošla i zabili su gol. Da ne izdvajamo nikoga pojedinačno, odigrali smo jako dobru utakmicu, ali zamjene su odigrale na najvišoj razini - osvrnuo se Kopić pa čestitao i navijačima:

- Odnijeli smo pobjedu i na terenu i na tribinama. Na čast i ponos svima, prekrasna večer hrvatskog nogometa.

'Vatreni' čekaju protivnika u finalu, a dobit će ga na utakmici između Španjolske i Italije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Italija nakon što je preskočila Svjetsko prvenstvo je pred velikim izazovom, a o Španjolcima ne trebamo trošiti riječi. Oni već dugo igraju svoj prepoznatljivi nogomet pa su određeni favoriti, ali baš me zanima na koji će se način Talijani prezentirati.

'Bez veze bi bilo nekoga izdvajati' svi su odigrali odlično'

Bez obzira na dugu sezonu i dosta godina na leđima, upravo su Luka Modrić (37) i Ivan Perišić (34) u produžecima igrali kao da se radi o početku utakmice

- Kad se obuče taj dres, grb, sve što je sveto, tu ideš preko limita i granica. Kako Luka Modrić igra i vodi tu momčad, nastup na terenu i sve ostalo, po tko zna koji put je on, ali i Perišić prezentirao s kakvom se energijom dolazi do kraja utakmice naprijed i nazad - istaknuo je bivši trener Dinama i Hajduka pa objasnio:

- Da ideš spominjati jednoga, a izostaviš drugoga, ispast će bez veze, odigrali smo odlično. Dalić je na slatkim brigama, imaju dovoljno vremena za odmorit se i pripremiti, vidi se da su svi zajedno i sigurno da će se izbornik odlučiti za najbolju opciju.

Pred 'vatrenima' je sad vrijeme za malo slavlje, odmor, regeneraciju, kao i za navijače. A onda će idućih dana fokus (vjerojatno) napokon biti samo na reprezentaciji.

- I o tome kako doći do karte za utakmicu. Bit će to jedini fokus nakon utakmice. Idemo po sve - našalio se Kopić za kraj.