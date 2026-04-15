Žestoka kritika na račun igrača od 145 mil. €: 'Nije postojao!'

Ogromna su očekivanja javnosti bila od Liverpoola prije početka ove sezone. Aktualni engleski prvak potrošio je čak 482 milijuna eura na ljetna pojačanja nakon što se prošetao Premier ligom. Osim toga, "redsi" su produžili ugovore ključnim igračima poptu Mohameda Salaha i Virgila van Dijka, zbog čega su mnogi očekivali kako će spoj nove i stare generacije donijeti nove plodove na Anfield.

Međutim, ova je sezona bila hladan tuš za Liverpool. U Premier ligi su na razočaravajućem petom mjestu s 18 bodova zaostatka za vodećim Arsenalom. U Ligi prvaka je momčad Arnea Slota drugu uzastopnu sezonu izgubila od francuskog PSG-a, koji je za razliku od lani, kada je prošao tek nakon izvođenja jedanaesteraca, ove godine bio uvjerljiv te slavio s ukupnih 4-0 u četvrtfinalu.

A kao sol na ranu, Liverpool je u utorak ostao i bez napadača Huga Ekitikea, koji je morao napustiti igru nakon samo pola sata igre. Iako treba pričekati rezultate pretraga, sve upućuje na tešku ozljedu Ahilove tetive koja bi Francuza dugo mogla udaljiti od travnjaka. Liverpool je platio Eintrachtu 95 milijuna eura za Ekitikea, a mjesecima je bio bez još skupljeg Alexandera Isaka, kojeg je kupio od Newcastlea za 145 milijuna eura.

Šveđanin je ima sezonu za zaborav. Odigrao je svega 859 minuta u 19 utakmica za Liverpool u svim natjecanjima, a zabio je svega tri gola, što je debelo ispod očekivanja za najskupljeg napadača svih vremena. Zbog toga je žestoku kritiku Isak dobio od bivšeg braniča Liverpoola, Stephena Warnocka (44), koji je za klub odigrao 67 utakmica.

- Ne znam kako bih komentirao Alexandera Isaka. Gledao sam ga prošli vikend protiv Fulhama, evo, pratio sam ga i večeras. Bio je očajan - rekao je Warnock za BBC-jev Radio 5 Live nakon uzvratne utakmice s PSG-om. Nastavio je...

'Isak nije postojao na terenu'

- Nije postojao na terenu! Bojao se ući u fizički kontakt s Marquinhosom. Kao da se samo htio zabijati u njega. Uopće nije htio pomoći svojoj momčadi u kontroli lopte. Cody Gakpo je napravio više u pet minuta nego što je Isak napravio u čitavom prvom poluvremenu!

Kao što smo spomenuli, Isak je ove sezone muku mučio s ozljedama. Zbog bojkota je propustio ljetne pripreme s Newcastleom, zbog čega je nespreman došao u Liverpool. Konačno je zaigrao krajem rujna, a već je krajem listopada ozlijedio abduktor. A najteži je udarac dobio 20. prosinca, kada je slomio lisnu kost protiv Tottenhama. Vratio se na travnjak u prvoj utakmici protiv PSG-a.

- Nije spreman za utakmicu, ni blizu! To je, djelomično, zbog ozljede koju je zadobio protiv Tottenhama, ali je i odsjedio čitavu predsezonu. U njemu ove sezone nije bilo ni trunke forme i očito je! Pa ne možete očekivati da ga možete samo ubaciti u postavu u najvećoj utakmici sezone protiv PSG-a, koji je najbolji klub u Europi, te očekivati nešto od njega - zaključio je Warnock.