Zidane došao gledati sina kako brani za Alžir, tribine 'poludjele'

Utakmicu prvog kola Afričkog kupa nacija 2025., u kojoj je Alžir protiv Sudana započeo nastup na turniru u Maroku, obilježio je poseban trenutak na tribinama stadiona Moulay El Hassan u Rabatu. Među gledateljima se pojavio legendarni francuski nogometaš Zinédine Zidane, koji je došao podržati svog sina Lucu, golmana alžirske reprezentacije.

Nakon ranog gola Riyada Mahreza za vodstvo Alžira, stadion je doživio novu erupciju oduševljenja kada se Zidane pojavio na velikom ekranu. Slavni bivši igrač i trener Reala pokušao je ostati u drugom planu, odjeven u crno i sa sunčanim naočalama, a publiku je pozdravio tek kratkim i pomalo suzdržanim gestom, nastojeći ne skretati pozornost s igre na terenu. Ipak, u tome nije uspio.

Kako je Luca Zidane sigurnim obranama potvrdio dobru formu, navijači su pri svakom njegovu dodiru s loptom počeli skandirati "Zizou! Zizou!". Bila je to tek druga njegova utakmica za seniorsku reprezentaciju Alžira. Do kraja utakmice Mahrez je zabio još jedan, a točku na "i" stavio je Maza u 85. minuti. Valja naglasiti kako je utakmicu protiv Sudana započeo i Dinamov veznjak Bennacer, dok je Bakrar susret odgledao s klupe.

Iako je rođen u Aix-en-Provenceu i branio je za mlađe selekcije Francuske, Luca Zidane nikada nije nastupio za seniorsku reprezentaciju te je ispunio sve uvjete za promjenu sportskog državljanstva. Nedavno je prihvatio poziv Alžira, koji uspješno vodi bosanskohercegovački trener Vladimir Petković. U razgovoru za beIN otkrio je kako je donio odluku da nastupa za zemlju svojih predaka. Istaknuo je da mu je otac dao potpunu slobodu izbora.

- Kao svaki otac, bio je uz mene. Rekao mi je da je to moja odluka i da mi može davati savjete, ali da konačni izbor moram donijeti sam - rekao je golman Granade, koji trenutačno nastupa u drugoj španjolskoj ligi.

Karijeru je započeo u Real Madridu B, a upisao je i dva nastupa za prvu momčad dok je klub vodio njegov otac. Nakon toga branio je za Racing Santander, Rayo Vallecano i Eibar, da bi se 2024. godine priključio Granadi.