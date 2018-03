Joseph Parker: Samoanac koji nosi titulu 'Lupesoliai La'auli'

Otac mi je inspiracija za borbe i on mi daje motivaciju jer postavio mi je pravi primjer svojim napornim radom kroz život. Tako da kad boksam, boksam naravno za sebe, ali i za svoje roditelje, govori o svojim počecima Joseph Dennis Parker (26), prvak teške kategorije po WBO-u, koji večeras protiv Anthonyja Joshue želi pokupiti i ostale.

Rođen kao drugo od troje u Aucklandu upravo na očevim je dlanovima kao trogodišnjak lupao svoje prve fokusere. Otac Dempsey, po Jacku naravno, prepoznao je, pogurao talent i avanture mladog Parkera su započele.

Počeci su bili skromni - stari je imao boksačku vreću i dva posla koja je morao obavljati kako obitelji ne bi ništa nedostajalo. Trebalo je i volje i ideje kako dječaka zadržati zainteresiranim dok ne stasa za prve ozbiljnije treninge.

Krenuo je u Papatoetoe Boxing Gymu u Aucklandu s deset godina i nije bio čudo od djeteta.

- Mislio sam da je samo jedan od klinaca koji će proći kroz dvoranu. Bio je malo punašnije dijete i nije mu bilo stalo. Pecanje i odbojka su mu bili draži - tako ga opisuje trener Grant Arkell s kojim je naučio osnove igre.

U Novom Zelandu nema previše kvalitete za razvoj i nije bilo neobično da se za Parkeru tražio i teži i stariji tinejdžer za protivnika. Mladi Joseph nije razočarao kada mu se ukazala prilika, na priredbi u Palmerston Northu 2009. kao 17. godišnjak nokautirao je devet godina iskusnijeg boksača. Yamiko Chinula bio je trostruki prvak Novog Zelanda i svakako ne protivnik za poželjeti na početku karijere. Sredio ga je nokautom što je podignulo mnoge obrve na otoku.

Zabljesnuo je i na Svjetskom prvenstvu za juniore u Azerbajdžanu, ali tamo je naš Filip Hrgović bio bolji u polufinalu 8:6 i Parker se morao zadovoljiti s broncom. Bilo je to stresno iskustvo za Parkera koji je na daleko putovanje umalo morao sam - lokalna zajednica organizirala je akciju prikupljanja sredstava i šest i pol tisuća dolara kasnije, bilo je novca i za trenera...

Sljedeći cilj bile su Olimpijske igre u Londonu i iako je bilo nešto lakše kada ga je 2011. podržao poslovnjak Bob Jones, Kiwi je izgubio od Tongoanca. A kako Oceanija ima jedno mjesto po kategoriji, san o olimpijskoj medalji samo nakratko produžio se za Juniora Faa. Iako je Arkell htio "žuljati" još četiri godine za možda olimpijsku medalju, Parker je odlučio drugačije i u svibnju 2012. godine 20. godišnjak je počeo svoju profesionalnu karijeru nokautom, a ubrzo i promjenom trenera. Počeo je slagati i ozbiljan tim.

Tata Dempsey je još vrlo prisutna figura jer obitelj je važna, spoznao je u cijelosti Joseph kada ga otac upozorio.

- Slušaj, ako postaneš zbilja dobar boksač, s uspjehom će doći i breme obitelji, a ti bi ih mogao okupiti - i nije mislio na nukleus, mlađeg brata Johna i sestru Elizabeth. Ne, obitelj i nasljeđe na Samoi dolaze u malo većim paketima.

Dempsey i žena mu Sala u Novi Zeland stigli su s malog otočića Samoe, a Samoi je Novi Zeland najbliži veći komad stijenja usred pacifičkog plavetnila. Na sitnih tri tisuće kilometara udaljenosti. Manje više kao od Hrvatske pa do Islanda, kao da par s Islanda dođe u Hrvatsku po bolji život.

Otac Dempsey je inače jedan od 17-ero djece, a Salin otac je s tri žene stigao do 24. Tu je stričeva i tetki više nego mečeva tako da Parker od robine ima svega, na svim stranama svijeta i ne može im pobjeći.

Gdje god se borio u Americi, stric ili tetka došli bi ga podržati i to je nešto u čemu Parker uživa jer obitelj mu je, rekosmo, najvažnija.

Parker je usput dobio i počasno nasljedno matai ime - Lupesoliai La'auli - u tradiciji otprilike netko tko predstavlja i tko će brinuti o interesima kako svoje, tako i kompletne obiltelji.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Joseph Parker crpi snagu Samoe i Novog Zelanda, snagu kolektiva obitelji i čini se spreman za izazov. Ponosan je na svoje nasljeđe.

- David Tua bio mi je uzor. Drugi samoanski boksač na kojeg sam se ugledao i koji me trenirao je Maselino Masoe. On bio je odličan boksač, podcjenjen kroz cijelu karijeru i bio je svjetski prvak. Volim i Marka Hunta, volim gledati tog tipa. Čvrst je, voli i zna se potući, može primiti, ali kada udari gotovo je. Drago mi je da sam u tom malom krugu ljudi i što mogu učiniti nešto na što će u Samoi i Novom Zelandu biti ponosni - kaže Parker.

Iimaju razloga slaviti ga - prvi je Novozelanđanin samoanskog porijekla prvak teške kategorije, a ako pobijedi Joshuu potpuno će promijeniti ritam u teškoj kategoriji.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ima svoje šanse. Bit će manji čovjek u ringu, ali brzina, kretanje i kombinacije koje će bacati bit će elementi koji bi ga mogli izvući. Može i udariti, to nije sporno i ima odličan, brzi prednji direkt. A glava Joshue je velika na velikom mišićavom tijelu. A i tijelo bi moglo biti presudno. Fizički djeluje spremno i vrlo mirno uoči najvećeg meča u karijeri.

Nešto se u njemu sigurno kotrlja i Parker djeluje ozbiljno u namjeri da sve iskrca na favoriziranog Britanca. Ima više iskustva od Joshue ako meč ode preko pete, sedme runde, do kraja je išao u šest navrata, a Joshua još niti jednom...

Jedino veličina borbe, nakrcat će se oko 80 tisuća navijača, jedino bi to moglo biti nepoznanica za Novozelanđanina, ali nepoznanica koju će rado prihvatiti.

Ako bude najbolji Parker i ne stisne se, čeka nas meč godine. Puno je sličnosti između ove dvojice. Mladi, u naponu snage i znaju posao. Lijevom i desnom. Teška kategorija nije dugo ovo doživjela. Idemo.

Joseph Dennis Parker

Rođen 9.01.1992 South Auckland, Novi Zeland

Visina: 193 cm

Raspon: 195 cm

Klasični gard

Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua

Rođen 15.10. 1989 Watford, VB

Visina: 198 cm

Raspon 208 cm

Klasični gard

Najveće pobjede Josepha Parkera

2017. Hughie Fury (20-1-0, 10KO)

2016. Andy Ruiz Jr. (30-1-0, 20KO)

2016. Alexander Dimitrenko (41-3-0, 26KO)

2016. Carlos Takam (35-4-1, 27KO)

2013. Frans Botha (49-11-3, 29KO)

Tyson Fury: Joshua ima 'staklenu bradu'

Može li ga Parker pobijediti? Može, čvrst je kao stijena, mlad i ambiciozan i nema što izgubiti, kaže Tyson Fury.

- Nitko to ne očekuje od njega. Ovo je dobitna situacija za Parkera, ako izgubi - u redu je. A ako pobijedi - postaje legenda i onda ću se ja morati vratiti i naučiti ga boksu. Joshuina brada je upitna, to smo vidjeli na televiziji, može ga se ozlijediti i tu Parker ima šanse. Brz je i ima pristojnu bradu - rekao je Tyson Fury.

Freddy Roach: Ne vjerujem da će Parker imati šansu

Parker je dobar boksač, bolji je nego što mnogi misle, ali u ovom trenutku mislim da ne može protiv Joshue. Poznajem mu trenera, dobar je stručnjak, ali odveo ga je do jedne granice i to je to. Imao je onog dobrog udarača Davida Tuu, pa ista stvar, doveo ga je do do jedne razine i to je to. Mislim da je Parkeru potreban netko tko će naučiti nešto novo, podići ga nivo više, kaže boksački stručnjak Freddy Roach.

Deontay Wilder: Parker boksa 'iza neprijateljskih linija'

Parker je bio kod mene u Alabami. Komunicirali smo, dobri su to tipovi, on i trener mu. Upoznao sam ih, oni su naši prijatelji. Bit će to odličan meč, a Parker, ako napravi sve što treba, ako upotrijebi sve svoje atribute, ako bude pametan, ima šanse. Ali mora ga nokautirati, odluku mu neće dati. Pa vidite što rade, što su napravili Takamu. Parker mora znati da ide iza neprijateljskih linija. Borba između mene i Joshue je prevelika i neće mu dati odluku. Želim im sve najbolje i neka bolji čovjek pobijedi, rekao je Deontay Wilder.

David Haye: Ovo postaje zabavno

Ovo je super meč za sport. Boksu trebaju mečevi za ujedinjenje. Da se vidi tko je najbolji. Ovisi onda koga ću ja loviti. Opet tu je i Wilder i teška je kategorija vrlo zabavna trenutačno, kaže David Haye.