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U MAROKU

Zlatna medalja za Kvesića na karate Premier ligi u Rabatu

Piše HINA,
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Zlatna medalja za Kvesića na karate Premier ligi u Rabatu
Zadar: Europsko prvenstvo u karateu, Anđelo Kvesić - Ismail Bellemkhannate | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Anđelo Kvesić osvojio je zlatnu medalju u teškoj kategoriji (+84 kg) na karate Svjetskoj Premier ligi u Rabatu, pobjedom u finalu protiv Egipćanina Elmasryja 6-2

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Hrvatski karate reprezentativac Anđelo Kvesić (31) osvojio je zlatnu medalju u teškoj kategoriji na natjecanju Svjetske Premier lige u marokanskom gradu Rabatu

Na turniru kategorije +84 kg stariji Kvesić nizao je pobjede do završnog uspjeha u finalu.  U skupini je zauzeo prvo mjesto, pobijedivši Alžirca Hoicine Daikhija 2-1 te Egipćanina Elhassana Mohameda.

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U četvrtfinalu nedavni osvajač pojedinačne bronce na EP svladao je Brazilca Giovanija Salgada Felipina s 2-1, a u  polufinalu nadjačao i Japanca Kentara Yamauchija 3-1. U finalnom susretu Anđelo Kvesić je bio uvjerljiv protiv Egipćanina Ahmeda Elmasrya 6-2.

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Foto: SAUL LOEB

Ema Sgardelli u kategoriji -50 kg osvojila je kvalifikacijsku skupinu sa sve tri pobjede, bez izgubljenog boda, ali je na senshu ili prvi osvojeni bod suparnice izgubila četvrtfinalni dvoboj od Švicarke Maye Shaerer (2-2). 

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U kvalifikacijskoj skupini kategorije +68 kg drugo mjesto Nikoline Golomboš. Trećeplasirani u natjecanju poluteške kategorije (-84 kg) bio je Ivan Kvesić, kao i Mia Čačko (-61 kg), a u istoj kategoriji Mia Greta Zorko u svojoj je skupini zauzela četvrtu poziciju.

Kako samo prvo mjesto u skupini donosi plasman u četvrtfinale, ostali su bez plasmana među osam najboljih. Sudjelovalo je 358 karatista iz 55 zemalja. 

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