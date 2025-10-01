Znate li koga u Dinamu zovu Vinicius? 'Imao tjedan iz snova'

Baš sam puno vježbao na udarcu prije početka sezone, možda zvuči malo izlizano ovo što pričam, ali je stvarno tako. Na kraju mi se to isplatilo, riječi su dinamovca Matea Lisice, koji je u pobjedi "modrih" nad Slavenom Belupom u osmom kolu HNL-a zabio sjajan gol.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Kovačević na pragu najboljih trenera u zadnjih 10 godina: Samo trojica krenuli uspješnije | Video: 24sata/pixsell

Lisica uživa u vrlo dobrom početku karijere na Maksimirskoj 128. Uz dva gola ima i tri asistencije. U razgovoru za Sportske novosti komentirao je prve mjesece u Dinamu, početak prvenstva i Europsku ligu.

- Dobra je to statistika, ali meni je to manje bitno. Za mene je ključno da vratimo naslov prvaka države u Maksimir, te da napravimo što bolji rezultat u Europi - rekao je Lisica, pa se osvrnuo na jedinu "mrlju" u mandatu novog trenera Marija Kovačevića.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Težak je to bio poraz od Gorice u Maksimiru. Loše smo izgledali. Međutim, protiv Hajduka na Poljudu smo djelovali posve drukčije, digli smo se. U Splitu smo posebno dobro odigrali defenzivno, za razliku od sraza s Goricom kad smo našim suparnicima ostavljali previše prostora. Naravno da je krasno pobijediti Hajduk u vječnom derbiju. Zaista, kakav tjedan, baš od onih koji se pamte.

Slaven je na početku pružio čvrst otpor, ali...

- Dobro su stajali u bloku, ali onda se pojavio naš Vinicius Junior! Koji je, kao i Dinamo, imao tjedan iz snova. Arber Hoxha igra nevjerojatno. Uspio je riješiti tu utakmicu, isto kao što je sredio i Hajduk onim sjajnim prodorom i pogotkom - rekao je Lisica, pa potvrdio kako je suigraču Hoxhi dao nadimak Vinicius Junior.

Split: Dinamo na Poljudu pobijedio Hajduk rezultatom 2:0 | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Tako ga ja zovem. Jako smo si dobri, pa se međusobno zezamo - zaključio je Lisica za SN.