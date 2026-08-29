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Znate li tko je zabio zadnji gol Hajduka u Europi? Dogodilo se to prije gotovo 16 godina...

Piše Issa Kralj,
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Znate li tko je zabio zadnji gol Hajduka u Europi? Dogodilo se to prije gotovo 16 godina...
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Foto: Tino Juric
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Riječ je o Jurici Buljatu u porazu Hajduka protiv grčkog AEK-a (1-3) u petom kolu skupine G Europske lige. Grci su vodili 3-0, a Buljat je zabio utješni gol za konačnih 3-1

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Nogometaši Hajduka pobjedom nad Rakowom plasirali su se u Konferencijsku ligu i prvi put nakon 16 godina osigurali europsku jesen. Igrači su, zajedno s trenerom Garcijom dočekani u Splitu gdje su ih došle pozdraviti tisuće navijača te proslaviti taj uspjeh. Međutim, vjerojatno bi rijetki znali točan odgovor na pitanje koji je igrač zabio zadnji gol Hajduka u Europi. 

Riječ je o Jurici Buljatu u porazu Hajduka protiv grčkog AEK-a (1-3) u petom kolu skupine G Europske lige. Grci su vodili 3-0 golovima Nacha Scocca, Kostasa Manolasa i Ismaela Blanca, a Buljat je u 90. minuti postigao počasni gol, a bilo je to 10. prosinca 2010. 

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Splićani su te sezone u grupnoj fazi igrali s Zenitom, Anderlechtom i AEK-om. U šest utakmica osvojio je tri boda kada je na Poljudu pao Anderlecht (1-0). Pobjednički gol na utakmici zabio je Ante Vukušić u 95. minuti. Hajduk je tijekom grupne faze zabio pet golova, a primio ih je 13. 

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Šibenik: 1. HNL, 26. kolo, NK Šibenik - NK Hajduk | Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL

Prvi Hajdukov gol u toj skupini zabio je Senijad Ibričić iz jedanaesterca protiv AEK-a u Ateni. Protiv Zenita na Poljudu mrežu su zatresli Marin Ljubičić i Ante Vukušić u porazu 2-3. U zadnjem kolu Hajduk je išao na gostovanje i tamo je poražen od Anderlechta 2-0. 

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U momčadi protiv AEK-a bili su Božidar Radošević, Mirko Oremuš, Mario Maloča, Jurica Buljat, Ivan Strinić, Marin Ljubičić, Senijad Ibričić, Marin Tomasov, Anas Sharbini i Ante Vukušić, a momčad je vodio Goran Vučević. 

Hajduk je tada do grupne faze došao nakon što su izbacili Dinamo Bukurešt i Uniree Urziceni. 

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