Zrinka i Leona saznale startne brojeve za prvi slalom u Leviju

Zima kuca na vrata, a nastavlja se Svjetski skijaški kup slalomskim utrkama u finskom Leviju. Zrinka Ljutić, kao vodeća slalomašica svijeta, utrku otvara sa startnim brojem šest i prestižnim crvenim startnim brojem, dok se Leona Popović na stazu vraća sa startnim brojem 22.

Naše skijašice u novu sezonu ulaze iz potpuno različitih pozicija. Zrinka nosi teret favorita nakon što je prošle sezone ispisala povijest osvajanjem malog Kristalnog globusa u slalomu.

Foto: Leonhard Foeger

To je bio prvi takav trofej za hrvatsko žensko skijanje nakon dugih 19 godina, čime je potvrdila status jedne od najboljih na svijetu. Pritisak je zasigurno velik, no Zrinka je puna motivacije uoči utrke i želi pokazati ono na čemu je radila tijekom ljetnih mjeseci.

- Levi je uvijek poseban, jako se dobro osjećam tamo, na tom snijegu. Veselim se promijeniti rutinu i uzeti slalomske skije - najavila je Zrinka.

S druge strane, Leona Popović kreće u veliki povratak nakon što je zbog ozljede propustila veći dio prošle sezone. Za nju će ova utrka biti ključan test i prilika za povratak samopouzdanja uoči nadolazeće olimpijske sezone, koja uključuje Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini. Svi se nadaju "jakom povratničkom rezultatu koji će joj dati vjetar u leđa".

Foto: Instagram

Leona i Zrinka startat će prvu vožnju u subotu u 10 sati po hrvatskom vremenu. Ako izbore drugu vožnju, ponovno ćemo ih gledati u drugom laufu od 13 sati. Obje vožnje možete pratiti na televizijskom prijenosu HRT 2.