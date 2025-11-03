Obavijesti

NA PREMIJERI FILMA

Zrinka Ljutić: Ivica me inspirira u svemu što radi, a već me zvao par puta na 'freestyle' skijanje

Piše Luka Tunjić,
Zagreb: Doček najbolje svjetske slalomašice Zrinke Ljutić u njezinom kvartu Sloboštini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Postoji rizik, ali ako slobodno skijam, onda ne radim ludosti, već skijam pored staze. Ivica je neumoran, pun strasti i 'lud' i za onime što voli. Ima tu energiju od koje svi dobivaju

Legendarni hrvatski skijaš Ivica Kostelić u ponedjeljak je predstavio svoj novi kratkometražni film "Freedom", a na premijernoj projekciji bila je i aktualna prvakinja u slalomu, Zrinka Ljutić (21), koja je u zagrebačke kino Captol Boutique stigla u društvu roditelja Amira i Ivke, brata Hrvoja te sestre Dore.

- Slobodno skijanje sinonim je za slobodnu, to je nešto posebno. Najljepše je skijati po dubokom snijegu - rekla je Zrinka za pojedine medije na Kaptolu, uključujući i 24sata. Pozivnica od Ivice, naravno, davno je "pala"...

- Zvao me već nekoliko puta, ali, raspored mi je bio bio prilično gust... Možda se jednom poklopi. Dobra sam u slobodnom skijanju, često sam skijala po šumi dok sam odrastala i dobro poznajem duboki snijeg i takve staze. Imala sam skije za slobodan stil i slobodno skijanje, ali, nažalost, više nemam vremena i mogućnosti skijati "za sebe" tijekom sezone - rekla je Ljutić.

Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa
Dolazak Zrinke Ljutić iz SAD-a nakon osvajanja Malog kristalnog globusa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivica joj je bio i ostaje inspiracija.

- Neumoran je, pun strasti i 'lud' i za onime što voli. Ima tu energiju od koje svi dobivaju. Skija uz puno ljubavi, to se vidi i nakon što se umirovio. Često je na skijama i definitivno me inspirira u svemu što radi. 

Ljutić dobro razumije kako se ne smije izlagati velikom riziku s obzirom na skijašku karijeru.

- Postoji rizik, ali ako slobodno skijam, onda ne radim ludosti, već skijam pored staze - rekla je i sjetila se anegdote iz Courchevela.

Zagreb: Doček najbolje svjetske slalomašice Zrinke Ljutić u njezinom kvartu Sloboštini
Zagreb: Doček najbolje svjetske slalomašice Zrinke Ljutić u njezinom kvartu Sloboštini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Prije prošlogodišnje utrke u Courchevelu palo je puno snijega i otkazali su trening, tako da smo skijali po šumi. Bilo je fora, vratilo me u djetinjstvo - rekla je Zrinka, a izgleda kako joj je "slobodni trening" dobro došao jer je nekoliko dana kasnije ostvarila treću pobjedu u karijeri.

