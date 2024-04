Zrinka Ljutić: Ne želim tu i tamo završiti na postolju. Moj cilj je osvojtii veliki kristalni globus

Zrinka Ljutić (20) završila je sezonu Svjetskog kupa kao najbolja skijašica na svijetu s 21 ili manje godina i time potvrdila o kakvom je talentu riječ. Nova heroina hrvatskog skijanja sezonu je završila na 13. mjestu ukupnog poretka i među prvih deset skijašica u slalomu i veleslalomu.

Šlag na tortu su tri osvojena postolja koje je Zrinka pridodala onom iz 2023. u Špindlerovom Mlinu. Zrinka je nakon sjajne sezone dala veliki intervju za službenu stranicu FIS-a u kojem je otkrila kako je napravila iskorak u prošloj sezoni.

Foto: TT News Agency

- Osjećala sam da nešto nedostaje. Radila sam na mojoj tehnici, iskušala sam se i u parkouru, to mi je dalo ritam zbog kojeg sam usklađenije skijala. Pokušala sam neke nove stvari zbog kojih sam naučila neke nove stvari. Imala sam i veliki razgovor s ocem, imali smo poteškoća u komunikaciji. Nije uvijek lako imati tatu za trenera, ali nama je uspjelo. Osvojila sam tri druga mjesta i četvrto mjesto u veleslalomu - rekla je.

Ljutić: 'To mi je bilo teško prihvatiti'

Zrinka nije sjajno ušla u sezonu. I dok je u veleslalomu skijala sve bolje, patila je forma u slalomu, u kojem je odustala iz četiri uzastopne utrke...

- Jasna je bila prekretnica sezone. Mučila sam se mentalno prije te utrke, imala četiri odustajanja u slalomu, sve je to ostavilo traga. Ponekad mi je nedostajala sreća, ponekad su bile greškice, nisu to bila ista odustajanja kao prošle godine. Mislila sam kako sam konzistentnija, tako da mi je bilo teško prihvatiti sve to.

Istaknula je kako je sanjala bitke protiv Mikaele Shiffrin i Petre Vlhove. Taj san postao je realnost za Zrinku.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

- Kada sam bila mlađa, zamišljala sam kako se utrkujem protiv Mikaele ili Petre Vlhove i kako se natječemo za najbolje pozicije. Uvijek sam to zamišljala, a sada se toga sjetim, primjerice u Areu, gdje sam se borila sa Shiffrin za pobjedu. To iskustvo još je bolje od samog rezultata, najviše me zadovoljava kada konkuriram takvim skijašicama.

Ne skriva kako joj je ambicija osvojiti veliki kristalni globus.

- Moj je san osvojiti veliki kristalni globus. Veliki skijaši poput Odermatta, Mikaele i Petre su me nadahnuli svojom konzistentnošću. Kako su svaku utrku na tako visokoj razini? To želim i ja. Ne želim tu i tamo završiti na postolju pa nestati. Želim biti konzistentna. Želim iskoristiti svaki dan i sudjelovati u tim malim koracima svaku utrku, tako ću završiti tamo gdje želim.