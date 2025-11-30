Obavijesti

OSTALA BEZ BODOVA

Zrinka nije skrivala razočarenje nakon odustajanja: Nije mi sjelo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Super sam se osjećala na treninzima i zagrijavanju, ali nisam to uspjela prenijeti na utrku. Bila sam u grču i sporo skijala, treba mi još vremena da se ‘ufuram’ u sve, rekla

Ne sumnjam da ću se vratiti, odlučno je poručila Zrinka Ljutić (21) nakon drugog uzastopnog odustajanja u slalomu. Hrvatica nije završila prvu vožnju u američkom Copper Mountainu, gdje je slavila Mikaela Shiffrin. Legendarnoj skijašici bila je to već treća pobjeda u toliko slaloma ove sezone, ima maksimalnih 300 bodova i već 80 više od drugoplasirane Colturi.

A za Zrinku, obrana Globusa nije počela sjajno. U prvom slalomu sezone u Leviju završila je šesta, ali je odustala u Gurglu i u Coloradu, gdje bi kotirala za jako dobar rezultat bez pogreške, koja ju je skupo koštala. Zrinka je sad 16. slalomašica svijeta s 40 osvojenih bodova. 

- Odlično sam krenula u vožnju, jako sam se dobro osjećala na snijegu i mislim da sam pokazala najbolje skijanje ove sezone, sve do te jedne tehničke pogreške. Jako mi je bilo žao u trenutku, ali već je iza mene i to je slalom - rekla je, a razočarenje nije skrivala...

- Nije mi sjelo jer sam sam se jako dobro osjećala. Jako sam se potrudila da sve prođe dobro i naravno da sam razočarana, ali to je sport. Sezona je duga i ne sumnjam da ću se vratiti.

Alpine Skiing: Stifel Copper Cup
Foto: Michael Madrid/REUTERS

Ipak, sezona je još na početku, pred nama je još sedam slaloma, a sljedeći je 16. prosinca u Courchevelu, koji nam je u lijepom sjećanju, s obzirom na to da je tamo Zrinka u siječnju ostvarila treću pobjedu karijere. 

- Najbolji način da se prijeđe preko lošeg rezultata je trening, da se bijes i frustracija izbace. Tako se dobije i potvrda da dobro skijam i tako je i bilo, odradile smo dobar trening i ne moramo se brinut što se toga tiče - zaključila je vlasnica slalomskog Globusa.

Leona: Sporo sam skijala

Leona Popović osvojila je bodove u Gurglu (22.), a dvije su je desetinke dijelile od druge vožnje u Coloradu.

- Super sam se osjećala na treninzima i zagrijavanju, ali nisam to uspjela prenijeti na utrku. Bila sam u grču i sporo skijala, treba mi još vremena da se ‘ufuram’ u sve. Vjerujem da ću uspjeti pokazati dobro skijanje, na treninzima se dobro osjećam i bit će to sve dobro - rekla je Popović.

