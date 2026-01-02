Zrinka se vraća na mjesto gdje je sve počelo: Nadam se da će dobro proći, odmorila sam se

Nakon kratkog odmora i novogodišnje proslave, karavana Svjetskog kupa ubacit će u višu brzinu. Ovog će vikenda Kranjska Gora biti domaćin veleslalomske (subota) i slalomske (nedjelja) utrke, koje će biti prve dvije u gustom rasporedu od čak 12 utrka u siječnju. Vikend u Kranjskoj Gori dobro će doći kako bi se isprao gorki okus nakon farse u Semmeringu, gdje su uvjeti za slalomašice bili katastrofalni, zbog čega je, između ostaloga, odustalo čak 44 od 79 natjecateljica u dvije vožnje.

U tim je uvjetima Zrinka Ljutić uspjela stabilizirati formu i osvojiti dobre bodove osmim mjestom. Podsjetimo, Hrvatica je odustala u tri uzastopna slaloma ove sezone, zbog čega je tek na 16. mjestu u poretku slalomašica sa 72 osvojena boda. Vodeća je Mikaela Shiffrin s maksimalnih 500.

Zrinka ima lijepe uspomene na slovensko zimovalište. Tu je, još 2022. kao 17-godišnjakinja, osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu, a lani je na istom mjestu došla do druge pobjede u karijeri.





- Bila sam u Innerkremsu. Trenirala sam malo slalom i veleslalom u obližnjem St. Michaelu. Odmorila sam se, malo trenirala slalom, veleslalom i napunila baterije. - rekla je Zrinka uoči utrke.

Foto: Eric Bolte/REUTERS

Inače, u istom se St. Michaelu uoči vikenda u Kranjskoj Gori teško ozlijedila austrijska skijašica Katharina Liensberger, koja će vjerojatno propustiti ostatak sezone.

Zrinka se nada kako će u Kranjskoj Gori podsjetiti na lijepe trenutke i rezultate.

Foto: Michael Madrid/REUTERS





- Imam jako lijepe uspomene s ove staze na Podkorenu, tu sam uzela prve bodove i također sam pobijedila prošle godine. Tako da, vežu me lijepe uspomene i evo nadam se da će ova utrka dobro proći i da ćemo se podsjetiti opet tih nekih lijepih trenutaka.



U Sloveniji će imati i veliku podršku hrvatskih navijača.





- Utrka je blizu Zagreba što znači da će sigurno biti opet puno hrvatskih navijača. Još jednom se zahvaljujem svima koji će doći, meni to puno znači i ja ću se potruditi odskijati što bolje - zaključuje.