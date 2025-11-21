Zubac sjajan u porazu Clippersa, Šarić i dalje 'zakucan' za klupu

Četvrtak navečer u NBA ligi donio je pregršt uzbuđenja, individualnih rekorda i neočekivanih pobjeda. U centru pažnje bio je nevjerojatni Tyrese Maxey koji je srušio osobni rekord, dok su San Antonio Spursi pokazali da mogu pobjeđivati i bez svoje najveće zvijezde. Nažalost, za hrvatske navijače večer nije donijela dobre vijesti, jer kapetan reprezentacije Dario Šarić ponovno nije dobio priliku u teškom porazu svojih Kingsa.

Maxey vodio 76erse do pobjede u produžetku s 54 poena

U Milwaukeeju je odigran pravi triler između domaćih Bucksa i Philadelphia 76ersa, a junak večeri bio je Tyrese Maxey. Mladi bek 76ersa odigrao je utakmicu života, postigavši rekord karijere od 54 poena u pobjedi svoje momčadi 123-114 nakon produžetka.

Maxey, koji je na terenu proveo više od 46 minuta, bio je nezaustavljiv. Upravo je on s dva pogođena slobodna bacanja sedam sekundi prije kraja regularnog dijela izborio produžetak za svoju momčad. Njegov prethodni rekord bio je 52 poena, postignut ranije ove godine protiv San Antonija. Uz poene, dodao je i devet asistencija, potvrdivši status vođe momčadi.

Obje ekipe bile su značajno oslabljene. Bucksima je nedostajao dvostruki MVP Giannis Antetokounmpo zbog ozljede aduktora, dok su 76ersi igrali šestu utakmicu zaredom bez prošlogodišnjeg MVP-a Joela Embiida, koji ima problema s desnim koljenom. U takvim okolnostima, Maxey je preuzeo potpunu odgovornost i odveo Philadelphiju do važne pobjede. Kod Bucksa, Ryan Rollins je s 32 poena izjednačio svoj rekord karijere.

Foto: Benny Sieu

Spursi impresivni i bez Wembanyame

San Antonio Spursi priredili su iznenađenje svladavši Atlanta Hawkse rezultatom 135-126, a pobjeda je tim veća jer je ostvarena bez Victora Wembanyame. Francusko čudo od igrača propustilo je treću utakmicu zaredom zbog istegnuća lista lijeve noge, no Spursi su pokazali zavidnu timsku igru.

Najbolji strijelci u pobjedničkim redovima bili su De'Aaron Fox s 26 i Keldon Johnson s 25 poena. Ipak, ključnu ulogu s klupe odigrao je novak iz Dominikanske Republike, David Jones Garcia. U ključnim trenucima utakmice, Garcia je pokazao svestranost upisavši 12 poena, šest asistencija, pet skokova, tri ukradene lopte i jednu blokadu. Upravo je on pokrenuo seriju 34-12 početkom druge četvrtine koja je Spure odvela na osjetniju prednost.

Ovom pobjedom, trećom uzastopnom, Spursi su stigli do omjera 11-4, što je njihov najbolji start sezone još od 2016./17. Kod Hawksa, koji su također bili oslabljeni neigranjem Traea Younga, briljirao je Nickeil Alexander-Walker s rekordom karijere od 38 poena, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu.

Teški porazi za Clipperse i Kingse

Večer je donijela i dvije vrlo uvjerljive pobjede u kojima poražene momčadi nisu imale nikakve šanse. Orlando Magic je na svom terenu bio bolji od Los Angeles Clippersa sa 129-101. Momčad s Floride dominirala je od početka do kraja, predvođena Jalenom Suggsom koji je ubacio 23 poena (rekord sezone) i Franzom Wagnerom s 20 poena. Magic je imao sjajnu šutersku večer, pogodivši čak 18 trica iz 34 pokušaja (52.9%).

Clippersi, koji su igrali bez ozlijeđenog Kawhija Leonarda, doživjeli su deveti poraz u posljednjih deset utakmica. Jedine svijetle točke bili su James Harden s 31 poenom i hrvatski centar Ivica Zubac, koji je ostvario moćan double-double učinak s 14 poena i 19 skokova.

Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvarili su Memphis Grizzliesi, koji su deklasirali Sacramento Kingse 137-96. Bila je to jednosmjerna utakmica u kojoj su Kingsi doživjeli osmi uzastopni poraz, a ovaj od 41 poena razlike bio im je najteži u sezoni. Da stvar bude gora, klub je prije utakmice objavio da je magnetska rezonanca pokazala djelomično puknuće meniskusa lijevog koljena kod Domantasa Sabonisa, jednog od ključnih igrača.

Foto: Daniel Dunn

Kod Memphisa su se istaknuli Santi Aldama s 29 i Jock Landale s 21 poenom. Nažalost, kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić ponovno nije dobio priliku zaigrati. Njegov status u momčadi je sve neizvjesniji jer u posljednje vrijeme vrlo rijetko ulazi u igru, a često nije ni u rosteru, što sugerira da treneri Kingsa ne računaju ozbiljno na njega.