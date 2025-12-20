Zubčić: Ni sam ne znam kakva je forma. Nije prva kriza u karijeri

Volim ovu stazu, rekao je Filip Zubčić (32) uoči petog veleslaloma sezone u Alta Badiji. Ovo talijansko skijalište u lijepom je sjećanju najboljem hrvatskom skijašu, koji je u prva dva mjeseca sezone Svjetskog kupa doživio oscilacije u rezultatima. Podsjetimo, Zubo je u Copper Mountainu završio na postolju nakon skoro dvije godine, a zatim je imao dva slabija rezultata.

Pokretanje videa... 03:37 Zubčić uoči veleslaloma u Alta Badiji | Video: Hrvatski skijaški savez

Štoviše, u Beaver Creeku je prvi put nakon sedam godina bio prespor za drugu vožnju veleslaloma, a u Val d'Isereu je završio na 24. mjestu. Idealnu priliku za povratak u formu ima u Alta Badiji, gdje je Filip 2023. imao jednu od najboljih vožnji svoje karijere. Bio je preko dvije sekunde brži od konkurencije, ali se, eto, dogodilo da je tog dana još malo brži bio najbolji skijaš današnjice, Marco Odermatt.

Spomenuti je Švicarac prvoplasirani u ukupnom poretku uoči veleslaloma u nedjelju. Dapače, Odermatt je vodeći i u tri od četiri pojedinačne discipline, uključujući i veleslalom u kojem je ove sezone dvaput pobijedio (Beaver Creek, Sölden) uz odustajanje u Copper Mountainu te treće mjesto u Val d'Isereu.

Foto: Denis Balibouse

Vodeći Odermatt ima 260 bodova u veleslalomu, dok je Zubčić 14. s 83 boda.

- U petak smo došli u Alta Badiju, dobro se osjećam, uvijek mi se lijepo vratiti ovdje. Iskreno, ni sam ne znam kakva je forma, ušao sam nakon postolja u seriju loših rezultata, neku malu krizu. Nije prvi put u mojoj karijeri, tako da se znam nositi s time i nadam se da ću se brzo "iščupati - rekao je Zubčić uoči veleslaloma.

Startni broj saznat će na ceremonijalnom izvlačenju u subotu u 19 sati.

Foto: Michael Madrid/REUTERS

- Temperature su dosta visoke, toplo je, ali ova staza je uvijek u sjeni, nema nikad sunca, navodno su stavili i dosta vode pa bi trebala biti tvrda, dosta tvrđa nego zadnje utrke. Volim tu stazu, nekako je tanka razlika da li je volim ili mrzim jer sam se tu često i mučio, a imao sam i stvarno lijepe trenutke. Nadam se da će sutra biti dobra trka, dodao je Zubčić.