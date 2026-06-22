Zvijezda Belgije otišla sa SP-a zbog rođenja sina! A sporna je voditeljica zaradila suspenziju

Belgijski nogometni savez je službeno obznanio da je najbolji igrač te reprezentacije Jeremy Doku od ponedjeljka u Londonu gdje je prisustvovao rođenju sina Praisea.

"Svi se dobro osjećaju, majka, otac i beba, a Doku će se ponovno reprezentaciji priključiti u utorak navečer u Seattleu“, dodao je Belgijski nogometni savez u priopćenju.

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Belgija nakon dva odigrana kola u skupini G na Svjetskom prvenstvu ima dva boda. Odigrala je 1-1 protiv Egipta te 0-0 protiv Irana, a na vrhu ljestvice je Egipat s četiri boda. Doku, igrač Manchester Cityja, nije nastupio u drugom kolu, u ogledu protiv Iranaca.

Belgijski nogometni savez je objasnio da razlog njegovog neigranja nije bio porod supruge, već respiratorna infekcija koja ga muči posljednjih dana.

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Ključnu utakmicu za prolaz u nokaut fazu Belgija igra protiv Novog Zelanda, 27. lipnja u Vancouveru. Belgijski nogometni savez o tome se nije izjašnjavao, ali mediji navode da bi Doku trebao igrati u susretu protiv Novozelanđana.

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- Ne možete propustiti Svjetsko prvenstvo. Zar ćete sada propustiti utakmicu da biste prerezali pupčanu vrpcu? Stotine nogometaša bi ubile da su na vašem mjestu, a vi ćete sve to napustiti kako biste svjedočili rođenju svog djeteta - izjavila je, dodavši kako je porod 'odvratan trenutak u kojem je otac beskoristan i ima ulogu statista'.