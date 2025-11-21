Obavijesti

'IMAMO ISTI CILJ'

Zvijezda Borussije u središtu je skandala s oružjem, oglasio se i Kovač: Pa nisam mu ja otac...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Marcus Hirnschal

Ja mu nisam tata, ja sam mu trener, imamo zajedničke ciljeve. Mislim da svatko tko sjedi ovdje u sobi nije sve u životu napravio ispravno. Život ide dalje, on je sve rekao, rekao je Kovač

Karim Adeyemi je podigao prašinu nakon što se saznao da je 2024. naručio "misterioznu kutiju" u kojoj je bilo oružja. On se ispričao zbog toga te je pogotovo naglasio da mu je žao zbog djece kojima bi on trebao biti uzor. Postavilo se pitanje hoće li dobiti nekakvu kaznu u klubu, ali je Niko Kovač stao u obranu svoje zvijezde i okončao sve glasine, pišu njemački mediji. 

FIFA Club World Cup - Group F - Fluminense v Borussia Dortmund
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

- Ja mu nisam tata, ja sam mu trener, imamo zajedničke ciljeve. Mislim da svatko tko sjedi ovdje u sobi nije sve u životu napravio ispravno. Život ide dalje, on je sve rekao. To za mene nije razlog da ga izbacim na sljedećih nekoliko tjedana. Uvijek sam iznova govorio da imam vrlo dobar odnos s Karimom i da vrlo često razgovaram s njim. Razgovarali smo i nakon dolaska i to zajedno obradili. Fokus je jasno usmjeren prema naprijed, sada je Bundesliga, tu od nas dobiva svu podršku - rekao je Kovač i potvrdio da ozbiljno računa na njega u nadolazećim utakmicama. 

NA KORAK OD REKORDA Niko Kovač: Manchester City je momčad svjetske klase, a mi ne
Niko Kovač: Manchester City je momčad svjetske klase, a mi ne

Ipak, Adeyemi će morati platiti paprenu kaznu za svoju nepromišljenu kupovinu, piše Goal.com. Navode kako je zvijezda Borussije kažnejna sa oevlikih 450.000 eura kazne Državno odvjetništvo izvijestilo je da je nalog o kazni kojim je izrečeno "60 dnevnih kazni od 7.500 eura" postao pravomoćan 30. listopada. Slučaj je rješavao okružni sud u Wetteru. Navodno su u paketu bili bokser i elektrošoker, koji nisu dopušteni bez službene dozvole.

