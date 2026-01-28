Zvijezda Tottenhama razbila Ferrari od 500.000 € na putu za Ligu prvaka. 'Sreća da je živ...'

Napadač Tottenhama Randal Kolo Muani doživio je u utorak poslijepodne prometnu nesreću na autocesti M25 u Hertfordshireu dok je putovao prema zračnoj luci. Francuski nogometaš, srećom, prošao je bez ikakvih ozljeda, no njegov skupocjeni crni Ferrari Purosangue pretrpio je značajnu štetu.

Pucanje gume uzrokovalo kaos na putu za Ligu prvaka

Kolo Muani (27) vozio je prema zračnoj luci Stansted kako bi se pridružio ostatku momčadi na letu za Njemačku, gdje Tottenham u srijedu igra ključnu utakmicu Lige prvaka protiv Eintracht Frankfurta. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je na njegovom Ferrariju pukla prednja desna guma, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom.

Njegov suigrač i sunarodnjak Wilson Odobert vozio je iza njega u drugom automobilu te se odmah zaustavio kako bi provjerio je li sve u redu. Fotografije s mjesta događaja, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju uništeni prednji dio automobila, razbijeno vjetrobransko staklo i aktivirane zračne jastuke. Model Purosangue prvi je SUV talijanskog proizvođača, a njegova vrijednost s dodatnom opremom premašuje 450.000 eura. Pokreće ga V12 motor sa 725 konjskih snaga, a do 100 km/h ubrzava za samo 3,3 sekunde.

Trener Frank potvrdio incident usred krize s ozljedama

Menadžer Tottenhama Thomas Frank potvrdio je na konferenciji za medije da su oba igrača dobro te da se očekuje njihov nastup u Njemačkoj.

​- Obojica su dobro. Nažalost, sudjelovali su u manjoj nesreći. Svi ostali uključeni su također dobro. Guma je pukla pa su njih dvojica malo kasnila, ali sletjet će kasnije i očekujem da će biti na raspolaganju. Sve je na kraju sretno završilo, bez posljedica - izjavio je Frank.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Ovaj incident dogodio se u najgorem mogućem trenutku za Tottenham, koji se suočava s velikim problemima zbog ozljeda. Frank je ostao na samo jedanaest zdravih seniorskih igrača nakon što su s popisa putnika otpali i ključni braniči Pedro Porro i Micky van de Ven.

Unatoč dramatičnom događaju i kadrovskim problemima, Kolo Muani i Odobert su kasnijim letom stigli u Frankfurt. Tottenham je već osigurao prolazak skupine Lige prvaka, no pobjedom protiv Eintrachta osigurao bi izravan plasman u osminu finala.