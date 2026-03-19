Obavijesti

Sport

Komentari 0
DOMINIK SZOBOSZLAI

Zvonimir Boban opet gostovao kod Talijana: 'Ovog smo igrača htjeli dovesti u Milan, ali...'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
4
Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posjeduje izvanredan talent, razumije igru i ima lakoću dodira kojom se malo tko u svijetu može pohvaliti - rekao je Zvonimir Boban o Dominiku Szoboszlaiju za Sky Sports Italia

Admiral

Dominik Szoboszlai jedan je od najvažnijih igrača Liverpoola, a mađarski veznjak još jednom je pokazao sjajnu formu i zabio gol u pobjedi protiv Galatasaraya 4-0. Szoboszlaiju je to 12. gol ove sezone, a peti u najelitnijem rangu natjecanja. Na Anfield je došao u ljeto 2023. za čak 70 milijuna eura, ali osim Liverpoola, Mađar je bio želja Milana. Zvonimir Boban htio je dovesti mađarskog veznjaka među 'rossonere' dok je još bio zadužen za sportsku strategiju kluba. 

UEFA Champions League - Round 16 - Second Leg - Liverpool v Galatasaray
Foto: Jason Cairnduff

Boban je Szoboszlaijevu formu komentirao za Sky Sports Italia nakon završnice osmine finala Lige prvaka. 

- Jasno je da cijenim Szoboszlaija, već smo imali sklopljen dogovor za njega, no na kraju se nije ostvario. On je sjajan igrač. Sretan sam što je dobio bitku sa samim sobom i postao pravi igrač - izjavio je Boban.

JEZIVO Napadač Galate pao na reklamu. Iznijeli ga na nosilima

Hrvat je bio na funkciji direktora u Milanu od ljeta 2019. do ožujka 2020. godine. Mađar je tada imao otkupnu klauzulu od nešto više od 20 milijuna eura, a u siječnju 2021. prodan je u RB Salzburg. 

Boban je naglasio da je ključnu ulogu u njegovom razvoju bila promjena pozicije.

VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...

- Szoboszlai je počeo kao 'desetka', i u Salzburgu i za Mađarsku, igrajući iza napadača. Međutim, to je bila problematična pozicija. Nije imao brzinu ni sposobnost prolaska igrača da bi bio prava 'desetka', to uopće nije bio njegov stil - rekao je i dodao:

- Sada je transformiran u čistu 'osmicu', što je bio jedini logičan potez da od njega napravi šampiona. Posjeduje izvanredan talent, razumije igru i ima lakoću dodira kojom se malo tko u svijetu može pohvaliti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
FOTO Bila je prva tenisačica na svijetu. Pokazala je tijelo nakon trećeg poroda i iznenadila sve
Caroline Wozniacki, bivša svjetska teniska prvakinja, oduševila je fanove na Instagramu pozirajući u crvenom bikiniju samo sedam mjeseci nakon trećeg poroda. Njezina nevjerojatna forma izazvala je divljenje, a kolege su je zasipali komplimentima. Povratak na teniske terene čini se sve manje vjerojatnim
Raspored i poredak Svjetskog kupa u skijanju: Kad nastupaju Zrinka Ljutić, Filip Zubčić i drugi
RASPORED I POREDAK SVJETSKOG KUPA Sezona je počela 25. listopada u Söldenu, a završava 25. ožujka u Åreu. Evo kada i gdje nastupaju hrvatski skijaši te kada su Zimske olimpijske igre u Italiji
VIDEO Liga prvaka: Tudor došao do prve pobjede, ali ispao iz LP. Liverpool i Bayern dominirali...
Tottenham je s 3-2 pobijedio Atletico, ali Atletico ide dalje ukupnim rezultatom 7-5. Odlično je odigrala Tudorova momčad i hrabro ispala. Liverpool je pregazio Galatasaray (4-1), a Bayern Atalantu (10-2)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026