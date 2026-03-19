Zvonimir Boban opet gostovao kod Talijana: 'Ovog smo igrača htjeli dovesti u Milan, ali...'

Dominik Szoboszlai jedan je od najvažnijih igrača Liverpoola, a mađarski veznjak još jednom je pokazao sjajnu formu i zabio gol u pobjedi protiv Galatasaraya 4-0. Szoboszlaiju je to 12. gol ove sezone, a peti u najelitnijem rangu natjecanja. Na Anfield je došao u ljeto 2023. za čak 70 milijuna eura, ali osim Liverpoola, Mađar je bio želja Milana. Zvonimir Boban htio je dovesti mađarskog veznjaka među 'rossonere' dok je još bio zadužen za sportsku strategiju kluba.

Boban je Szoboszlaijevu formu komentirao za Sky Sports Italia nakon završnice osmine finala Lige prvaka.

- Jasno je da cijenim Szoboszlaija, već smo imali sklopljen dogovor za njega, no na kraju se nije ostvario. On je sjajan igrač. Sretan sam što je dobio bitku sa samim sobom i postao pravi igrač - izjavio je Boban.

Hrvat je bio na funkciji direktora u Milanu od ljeta 2019. do ožujka 2020. godine. Mađar je tada imao otkupnu klauzulu od nešto više od 20 milijuna eura, a u siječnju 2021. prodan je u RB Salzburg.

Boban je naglasio da je ključnu ulogu u njegovom razvoju bila promjena pozicije.

- Szoboszlai je počeo kao 'desetka', i u Salzburgu i za Mađarsku, igrajući iza napadača. Međutim, to je bila problematična pozicija. Nije imao brzinu ni sposobnost prolaska igrača da bi bio prava 'desetka', to uopće nije bio njegov stil - rekao je i dodao:

- Sada je transformiran u čistu 'osmicu', što je bio jedini logičan potez da od njega napravi šampiona. Posjeduje izvanredan talent, razumije igru i ima lakoću dodira kojom se malo tko u svijetu može pohvaliti.