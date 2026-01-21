BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača

BMW je kroz prototip i službenu komunikaciju prvi put jasnije pokazao kako će izgledati ‘pravi’ M model bez motora s unutarnjim izgaranjem. Novi električni M3, razvijen na Neue Klasse arhitekturi, ide na rijetku konfiguraciju s četiri elektromotora, po jedan na svakom kotaču, što im otvara mogućnost ekstremno precizne kontrole trakcije i ponašanja u zavoju.

Najzanimljivija fora je što takav pogon može glumiti i ‘dva auta u jednom’. BMW kaže da se prednja osovina može potpuno odspojiti, pa auto može raditi kao stražnji pogon kad želite ‘klasičniji’ M osjećaj ili veću učinkovitost, a po potrebi se vraća puni AWD. Drugim riječima, neće sve biti samo ‘grip i tišina’, nego pokušaj da se zadrži dio M karaktera i kroz načine vožnje.

Sve to će koordinirati ‘Heart of Joy’, BMW-jev centralni sustav koji spaja pogon i dinamiku vožnje i upravlja raspodjelom momenta, stabilnosti i rekuperacije. BMW u press materijalima naglašava da je riječ o M specifičnom softveru i kontroli koja bi trebala reagirati brže od klasičnih rješenja s diferencijalima, jer kod quad motora svaki kotač dobiva svoju ‘dozu’ snage zasebno.

Baterija je posebna priča. Više izvora piše da će M izvedbe dobiti prilagođen paket s kapacitetom iznad 100 kWh, jače hlađenje i konstrukciju koja pomaže krutosti šasije, a Neue Klasse arhitektura cilja i 800V sustav za brže punjenje. BMW u najavama spominje i trikove za ‘M doživljaj’ u EV-u, poput simuliranih ‘šaltanja’ i zvučnog pejzaža, što je već vidjeno kod nekih konkurenata u performance EV klasi.

Što to znači za ljubitelje BMW-a koji bi ga htjeli provozati po našim prometnicama? Prvo, dolazak je još daleko, 2027. se spominje kao cilj, pa su cijena i točna ponuda za EU tržišta još nepoznati. Drugo, ovo je auto koji će kod nas biti nišna priča, ali je važan kao signal: BMW M više ne priča samo o plug in hibridima i ‘M Performance’ paketima, nego se sprema na full električni M3 koji bi trebao ravnopravno napasti Teslu Model S Plaid i Lucid Air Sapphire, barem po ambiciji i hardveru