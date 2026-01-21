BMW je objavio prve konkretnije informacije o električnom M3 na novoj platformi Neue Klasse, koji bi na ceste trebao stići 2027. Ključna stvar je quad motor, dakle jedan elektromotor po kotaču, plus novi računalni sustav ‘Heart of Joy’ koji u milisekundama raspoređuje moment i stabilnost.
BMW otkrio prve službene detalje o električnom M3: Četiri motora i ‘šalta’ bez mjenjača
BMW je kroz prototip i službenu komunikaciju prvi put jasnije pokazao kako će izgledati ‘pravi’ M model bez motora s unutarnjim izgaranjem. Novi električni M3, razvijen na Neue Klasse arhitekturi, ide na rijetku konfiguraciju s četiri elektromotora, po jedan na svakom kotaču, što im otvara mogućnost ekstremno precizne kontrole trakcije i ponašanja u zavoju.
Najzanimljivija fora je što takav pogon može glumiti i ‘dva auta u jednom’. BMW kaže da se prednja osovina može potpuno odspojiti, pa auto može raditi kao stražnji pogon kad želite ‘klasičniji’ M osjećaj ili veću učinkovitost, a po potrebi se vraća puni AWD. Drugim riječima, neće sve biti samo ‘grip i tišina’, nego pokušaj da se zadrži dio M karaktera i kroz načine vožnje.
Sve to će koordinirati ‘Heart of Joy’, BMW-jev centralni sustav koji spaja pogon i dinamiku vožnje i upravlja raspodjelom momenta, stabilnosti i rekuperacije. BMW u press materijalima naglašava da je riječ o M specifičnom softveru i kontroli koja bi trebala reagirati brže od klasičnih rješenja s diferencijalima, jer kod quad motora svaki kotač dobiva svoju ‘dozu’ snage zasebno.
Baterija je posebna priča. Više izvora piše da će M izvedbe dobiti prilagođen paket s kapacitetom iznad 100 kWh, jače hlađenje i konstrukciju koja pomaže krutosti šasije, a Neue Klasse arhitektura cilja i 800V sustav za brže punjenje. BMW u najavama spominje i trikove za ‘M doživljaj’ u EV-u, poput simuliranih ‘šaltanja’ i zvučnog pejzaža, što je već vidjeno kod nekih konkurenata u performance EV klasi.
Što to znači za ljubitelje BMW-a koji bi ga htjeli provozati po našim prometnicama? Prvo, dolazak je još daleko, 2027. se spominje kao cilj, pa su cijena i točna ponuda za EU tržišta još nepoznati. Drugo, ovo je auto koji će kod nas biti nišna priča, ali je važan kao signal: BMW M više ne priča samo o plug in hibridima i ‘M Performance’ paketima, nego se sprema na full električni M3 koji bi trebao ravnopravno napasti Teslu Model S Plaid i Lucid Air Sapphire, barem po ambiciji i hardveru
