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SMANJENJE CARINSKIH TROŠKOVA

BYD najavio proizvodnju električnih kamiona u Europi

Piše HINA,
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BYD najavio proizvodnju električnih kamiona u Europi
Foto: Ilona Wissenbach
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Kineski proizvođač električnih vozila BYD planira sljedeće godine započeti proizvodnju električnih kamiona u Europi, čime želi smanjiti carinske troškove i ponuditi sveobuhvatne usluge operaterima voznih parkova

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Kineski proizvođač električnih vozila BYD namjerava iduće godine na europsko tržište plasirati prvi model električnog kamiona, koji će u konačnici i proizvoditi na Starom kontinentu, najavila je u ponedjeljak na sajmu u Hannoveru izvršna potpredsjednica kompanije Stella Li. Dugoročno ćemo sve što prodajemo u Europi i proizvoditi u Europi"ovdje, rekla je izvršna potpredsjednica, ujedno i čelnica odjela za međunarodno poslovanje kineskog diva.

BYD želi operaterima voznih parkova u konačnici ponuditi puni spektar usluga, uključujući financiranje, infrastrukturu punionica na solarnu energiju, te mrežu automehaničarskih radionica uz mobilnu pomoć na cesti, dodala je Li.

Proizvodnja u Europi riješila bi BYD‑u problem carina. Europski proizvođači, uključujući njemački MAN, pozvali su Europsku uniju da, uz kineske električne automobile, uvede carine i na uvoz kineskih električnih kamiona.

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"Ne sviđa nam se taj namet jer on nikome ne koristi, no moramo naći rješenje", kazala je Li.

Carine će tek kratkoročno biti teret za poslovanje BYD-a, naglasila je čelnica kineske kompanije, dok ne osiguramo uvjete za pojačanu proizvodnju u Europi.

BYD je već krenuo s pripremama za proizvodnju više osobnih automobila u Europi i gradi tvornicu u mađarskom Segedinu, gdje bi serijska proizvodnja trebala započeti dogodine.

Kada u Europi budemo prodavali isključivo vozila koja u Europi i proizvodimo, sve će biti u redu, postat ćemo europska kompanija, zaključila je Li.

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