BYD najavio proizvodnju električnih kamiona u Europi

Kineski proizvođač električnih vozila BYD namjerava iduće godine na europsko tržište plasirati prvi model električnog kamiona, koji će u konačnici i proizvoditi na Starom kontinentu, najavila je u ponedjeljak na sajmu u Hannoveru izvršna potpredsjednica kompanije Stella Li. Dugoročno ćemo sve što prodajemo u Europi i proizvoditi u Europi"ovdje, rekla je izvršna potpredsjednica, ujedno i čelnica odjela za međunarodno poslovanje kineskog diva.

BYD želi operaterima voznih parkova u konačnici ponuditi puni spektar usluga, uključujući financiranje, infrastrukturu punionica na solarnu energiju, te mrežu automehaničarskih radionica uz mobilnu pomoć na cesti, dodala je Li.

Proizvodnja u Europi riješila bi BYD‑u problem carina. Europski proizvođači, uključujući njemački MAN, pozvali su Europsku uniju da, uz kineske električne automobile, uvede carine i na uvoz kineskih električnih kamiona.

"Ne sviđa nam se taj namet jer on nikome ne koristi, no moramo naći rješenje", kazala je Li.

Carine će tek kratkoročno biti teret za poslovanje BYD-a, naglasila je čelnica kineske kompanije, dok ne osiguramo uvjete za pojačanu proizvodnju u Europi.

BYD je već krenuo s pripremama za proizvodnju više osobnih automobila u Europi i gradi tvornicu u mađarskom Segedinu, gdje bi serijska proizvodnja trebala započeti dogodine.

Kada u Europi budemo prodavali isključivo vozila koja u Europi i proizvodimo, sve će biti u redu, postat ćemo europska kompanija, zaključila je Li.