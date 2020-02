Član Uprave tehnološkog giganta na Digital Takeoveru

Od 1. siječnja 2017. Srini Gopalan zadužen je za europski segment tvrtke Deutsche Telekom AG. Svojom golemim iskustvom stečenim u radu s korisnicima pridonio je povećanju razine stručnosti tvrtke u svakom poslovnom segmentu, a posebice u marketingu i prodaji.

„Digitalizacija je dio našeg svakodnevnog života. Ona je već promijenila naš način komunikacije, rada i življenja, pa čak i naš način razmišljanja. Digitalizacija predstavlja integraciju tržišta, industrija i društava. Studija o utjecaju digitalne transformacije na Zapadni Balkan jasno pokazuje da će digitalizacija i digitalna pismenost, uz odgovarajući normativni okvir, doprinijeti stvaranju novih perspektiva za ovo područje. Osim toga, pomoći će i u smanjenju odljeva kvalificiranih stručnjaka s područja Balkana”, navodi se na službenom blogu HT-a.

Bogato poslovno iskustvo stekao je diljem svijeta



Gopalan je prethodno bio direktor odjela za korisnike u tvrtki Bharti Airtel u Indiji, koji se osim mobilnom komunikacijom bavio i širokopojasnim vezama te satelitskom televizijom. Prije nego što se zaposlio u tvrtki Bharti Airtel, više od deset godina radio je u Ujedinjenoj Kraljevini. Prvo je do 2009. obavljao brojne funkcije za Capital One, a posljednje radno mjesto bilo mu je ono generalnog direktora za UK. Potom je radio kao glavni direktor za marketing u tvrtki T-Mobile UK te kao dio rukovoditeljskog tima koji je radio na stvaranju zajedničkog pothvata tvrtki T-Mobile UK i Orange što je rezultiralo novim operaterom pod nazivom „Everything Everywhere” (EE Ltd.). Nakon toga se prebacio u Vodafone UK gdje je tri godine bio direktor odjela za korisnike.

Na službenom blogu kompanije također stoji kako Gopalan smatra da je povezanost osnova svega, pa čak i onog što rade u Deutsche Telekomu.

Cjelodnevni spektakl predstavlja pogled u budućnost

Drugim riječima, ljudima je važno da imaju, a ako tvrtka nema mrežu, može imati i najbolji marketing, ali neće uspjeti. Na temelju svog iskustva tvrdi kako je dijalog s korisnicima itekako važan te da je nužno kreirati nove načine za približavanje kupcima i korisnicima. Za njega(objedinjena prodaja na svim kanalima – offline i online) i „sve digitalno” nisu jedini odgovor jer smatra da će povjerenje kupca ostati relevantno i u budućnosti.Na konferencijiizjavio je kako ljudi čine razliku te kako tvrtke moraju iznova inovirati te dovoditi mlađe ljude u organizacije.Na Digital Takeoveru , najvećem inovacijskom i transformacijskom summitu u regiji, objasnit će na koji načinmože sve poboljšati te koje mogućnosti pruža korisnicima, građanima, tvrtkama, vladama i društvu u cjelini. Gopalan će također govoriti o tome kako Deutsche Telekom, vodeća europska telekomunikacijska kompanija, ima kao prioritet ostvarivanje navedenog pod svojim motom: Nećemo stati dok svi ne budu povezani sa svijetom novih mogućnosti! Pričat će o tome na koji način oni žele „osloboditi Internet”, učiniti svakodnevni život jednostavnijim, pomoći vladama i tvrtkama da postanu produktivnije, pomoći društvima da premoste digitalni jaz i, naposljetku,U više odposjetitelji će čuti više odeđu njima je keynote speaker koji prvi put dolazi u ovaj dio Europe, suosnivač globalnog divačiji su filmovi ove godine bili među glavnim favoritima za nagradu Oscar. Tu je i megapopularni, slavni australski umjetnik i performer koji svojim radom pomiče granice ljudskog tijela,kraljevi startupa,, vodeći hrvatski astronom i znanstvenik,, savjetnik šverdskog ministra za digitalizaciju,, digitalni genije iz LEGO svijeta,, svjetska food futuristica,, jedan od najbolji svjetskih trenera,, predsjednica organizacije, suosnivač globalne kompanije za dostavu hrane iz Wolta,, danska stručnjakinja za razvoj digitalnih medija,, generalni direktor Microblinka,iz Securitas Hrvatska, ali i razni državnici, vizionari, inovatori, tehnološki izumitelji, financijski i digitalni eksperti i marketinški stručnjaci. Svi oni zajedno obradit će inovacije i digitalnu transformaciju svih industrija – od telekomunikacija, financija, automobilske, medijske i prehrambene industrije, farmacije, retaila i mnogih drugih.Ovogodišnjiekskluzivno otvara i expo dio na kojem će više od 40 kompanija predstaviti svoje inovacije i najnovija tehnološka dostignuća. Posjetitelji će tako moći vidjeti i isprobatibespilotne letjelice koje dostavljaju poštu,najnoviju atrakciju iz svijeta igračaka - tenk koji ispaljuje projektile, kamere koje očitavaju spol i dob iz programa zaštiteaplikaciju, svojevrsni shazam za video, pametneindoor i outdoor uređaj za prikaz lokacija u VR-u. Tu su i inovacijski proizvodi tvrtke, specijalizirane za razvoj 3D tehnologije, ekološki održivetenisice, te niz drugih atraktivnih tehnoloških inovacija aktualnih na globalnom tržištu poput višenamjensku aplikaciju za eventekoju će posjetitelji tijekom Digital Takeovera imati na raspolaganju i čije će prednosti kao krajnji korisnici moći iskoristiti za još jednostavnije networkanje i praćenje programa summita.

Digital Takeover poseban naglasak stavlja na inspiraciju i aktivni networking apostrofirajući ga kao neophodne alate u stvaranju kvalitetne biznis transformacije i općenito poslovne klime u društvu čime evidentno postaje nezaobilazan događaj u 2020.

