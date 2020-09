Ekspert koji je preporodio LEGO: 'Dobro je predvidjeti trendove, ali najbolje ih je sam kreirati'

Suradnja s influencerima je nešto što će i dalje pomicati budućnost. Nađite one koji imaju iste vrijednosti kao i vaš brend i koje prati vaša targetirana publika. Tako ćete rasti , kaže Lars Silberbauer

<p>Treći dan Digital Takeover summita zaključio je <strong>Lars Silberbauer,</strong> digitalni strateg medijskog giganta Viacoma, koji je ranije radio kao globalni direktor digitalnog marketinga u danskom proizvođaču igračaka LEGO.</p><p>Objasnio budućnost digitalnih medija kroz nekoliko koraka.</p><p>- Ako krenemo samo od LEGO kockice, ona je generički proizvod, sama po sebi nije ništa posebno. No kada na nju nadogradimo dodatnu vrijednost, onda ona postaje nešto izvanserijsko. Tako smo na LEGO proizvode nadogradili filmove, crtiće i cijelu prisutnost na društvenim mrežama doveli do vrhunca, u samo sedam godina. U svemu je bilo važno da naš kupac i korisnik ima osjećaj da s nama surađuje, tako smo ih motivirali da oni kreiraju sadržaj. Tek je tada to poprimilo svoj pravi oblik, kada smo radili zajedno - objašnjava.</p><p>Slušanje svoje publike, kaže, važno je za uspjeh.</p><p> - Pogledajte danas društvene mreže. YouTube, Tik Tok, sve te mreže uživaju svoju popularnost zbog ljudi koji na njima kreiraju sadržaj - kaže.</p><p>Donijeti vrijednost kupcu danas uz digital nikad nije bilo lakše, ali nije bilo ni teže jer se sve konstantno mijenja.</p><p>- Ako pogledamo razvoj tehnologije: AI, Blockchain, Big Data,..one same za sebe možda nisu toliko impresivne, koliko su impresivni game changeri kada sve to zajedno pomiješaju. To su velike stvari koje donose promjene i moramo ih naučiti koristiti kako bismo bili korak ispred drugih - kaže. </p><p>To se dogodilo televiziji.</p><p>- Ne bih rekao da je televizija već umrla. Ali ona je sada stara i mnoge nove generacije više ne koriste TV na isti način kao starije generacije. Mladima su primarne <em>streaming on demand</em> platforme. Tako su se neki od medija razvili kako bi mogli uzeti veći dio tržišta ili se prilagoditi istom, primjerice HBO Go. No recimo Disney+ je upao u igru jer su shvatili da se trebaju proširiti. Važno je moći se prilagoditi novim vremenima - objašnjava.</p><p>Kako se nositi s disruptivnošću?</p><p>- Ignorirati nešto nije nikada dobra ideja jer garantira propast. Reagiranje na trendove je sjajno, ali za to treba vremena i morate biti brzi jer će vas netko prestići. Predviđanje trendova je još bolje jer vam daje prostora za prilagodbu. ali ono najbolje je kreirati trendove jer su vaši - kaže.</p><p>Silberbauer objašnjava da je danas potrebno biti multidisciplinaran i ne biti fokusiran samo na jednu stvar kojom ćeš se baviti jer postoji opasnost da će te u toj jednoj stvari netko drugi prestići.</p><p>- Teško je kreirati nešto novo, ali moramo uzeti u obzir da ćemo prilikom tog procesa pasti, kao dijete koje se uči voziti bicikl. Ali to ne znači da trebamo odustati, već probati opet- kaže.</p><p>Silberbauer zato razlikuje šest koraka ka uspjehu. Prvi je fokus na ljudsko ponašanje.</p><p>- Pogledajte što ljudi žele i onda prema tome kreirajte ono što im treba - kaže.</p><p>Drugi korak je da ne izmišljate poruku, nego kreirate pozornicu. </p><p>- Svijet se mijenja. Prouči procese i na njih se fokusiraj - budi inovativan - kaže.</p><p>Kao treće navodi da se treba pomicati onoliko brzo koliko se kreće potrošač, jer ćeš inače ostati iza njega. Četvrto je biti dio ekosustava.</p><p>- Peto je prihvatiti svačije različitosti i shvatiti da svatko ima drugačiji background, ali baš zato svatko može dati nešto unikatno - objašnjava.</p><p>- Suradnja s influencerima je nešto što će i dalje pomicati budućnost. Nađite one koji imaju iste vrijednosti kao i vaš brend i koje prati vaša targetirana publika. Tako ćete rasti - kaže.</p><p>Za kraj ističe da je najvažnije napraviti ono što je ispravno, a ne ono šro se čini isgurno.</p><p>- Nema rasta bez rizika, a lider može biti svatko, samo ako to shvatite kao posao - zaključio je.</p><p><em>Ove godine Digital Takeover bio je zamišljen kao veliki dvodnevni summit na Zagrebačkom velesajmu, prvi put s atraktivnim Expo izložbenim programom i brojnim premijerama najsuvremenijih proizvoda i tehnologija. No zbog nemogućnosti održavanja fizičkog događaja, medijska kuća 24sata odustala je od naplate kotizacija i daruje pristup svim sadržajima i predavanjima svim zainteresiranim virtualnim posjetiteljima, prvenstveno inovatorima, profesionalcima i poduzetnicima, kojima žele pružiti podršku i inspiraciju. Besplatne ulaznice za summit koji traje od 7.- 11.9. možete preuzeti na <strong><a href="https://digitaltakeover.hr/">Digital Takeover stranici</a></strong> ili putem <strong><a href="https://www.entrio.hr/event/digital-takeover-digitalni-summit-8149?utm_source=Entrio&utm_medium=%C4%8Dlanak&utm_campaign=Besplatne%20ulaznice&fbclid=IwAR2aH4DWd4DrKuWFfh4dWHyC6zBKllHwokvdi9C3Dt1i-jCgvpf6w7HDazc&_ga=2.70085779.2064369247.1599386597-714295668.1599204216">Entrio sustava.</a></strong></em></p><p><em><strong>Detaljni program Digital Takeovera pogledajte <a href="https://digitaltakeover.hr/program/">OVDJE.</a></strong></em></p>