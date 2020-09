U Estoniji je sve digitalno: 'Ne možete se jedino vjenčati i rastati, sve ostalo je moguće'

<p>Jedna od zemalja koja je primjer prave digitalne revolucije te kako mnogo jednostavnije može funkcionirati birokracija je Estonija. Drugog dana Digital Takeover Summita, <strong>Florian Marcus</strong>, savjetnik digitalne transformacije e-Estonija, objasnio je kako je sve krenulo, ali i kakva je budućnost.</p><p>Estonija je mala baltička zemlja koja je svoju neovisnost dobila 1991. godine, a u njoj živi samo 1,3 milijuna ljudi. Nakon neovisnosti imali su veliki problem da nemaju dovoljno ljudi koji bi radili u civilnom sektoru, a i da su imali dovoljno ljudi, ne bi ih mogli platiti. </p><p>Tako je nastala ideja o digitalizaciji cijelog sustava kako bi se ne samo olakšale aktivnosti vezane uz birokraciju, već i kako bi dugoročno mogli uštedjeti novac.</p><p>Estonija je tako u potpunosti izgradila svoj digitalni sustav, no pazili su na to da ga izgrade samostalno bez previše uplitanja vanjskih ulagača i država, tako da o njima ne ovise.</p><p>- Tako smo iskoristili svu snagu IT-ja koju smo imali kod sebe, a danas je takvih talenata mnogo jer imamo mnogo godina iskustva iza sebe - kaže Marcus.</p><h2>No gdje je Estonija danas?</h2><p>99 posto usluga može se obaviti online. Jedino što se ne može jest oženiti se i rastati online, dok je sve ostale dokumente moguće nabaviti i napraviti preko interneta.</p><p>- Možete kupiti kuću, posjeći drvo iz šume tako da dobijete dozvolu online, produžavati licence, prijaviti nešto policiji, a i provjeriti povijest nekog automobila kojeg želite kupiti što može biti jako korisno jer stvara transparentnost - objašnjava. </p><p>Estonija također ima i mnogo iskustva i s big datom.</p><p>- Možete otvoriti sustav gdje možete provjeriti je li na nekoj cesti bilo nesreća i koliko ih je bilo u proteklih osam godina. To može biti korisno kod recimo lokalnih zajednica koje mogu vidjeti koliko i kakvih je nesreća bilo te mogu prenamijeniti taj dio ceste kako se takve nesreće više ne bi događale - pojašnjava.</p><p>Jedna od važnih digitaliziranih stavki jest zdravstveni sustav.</p><p>- Medicinski kartoni svih građana pohranjeni su u jednu bazu podataka, tako da nema potrebe za donošenjem papira i kartica, sve je online, kao i sustav naručivanja. Osim toga, na taj se način osigurava i praćenje samih pacijenata koji znaju tko im je i kada gledao u medicinske kartone i iz kojeg razloga - pojašnjava i dodaje da to daje transparentnost, a samim time uspostavlja i granice između gađana i države jer ako netko misli da je država neovlašteno gledala u njihove podatke, osoba može to prijaviti nadležnom inspektoratu - također digitalno i vrlo brzo.</p><p>Međutim, to ništa ne bi bilo moguće bez digitalnog identiteta. Naime, u Estoniji svi građani i doseljenici, moraju imati svoj digitalni identitet. Radi se o kartici koja u sebi ima čip.</p><p>- Sam čip u sebi nema mnogo podataka, što je zapravo jako dobro. Zamislite da izgubite karticu, a u njoj su pohranjeni svi vaši podaci . od toga za koga ste glasali do medicinskog kartona. Tako da građani koriste svoj osobni kod, kao što je u Hrvatskoj OIB, tako da mogu online pristupiti svim svojim podacima - objašnjava Marcus.</p><p>Osim toga, kartica je sve u jednom - osobna iskaznica, vozačka dozvola i zdravstvena iskaznica. No to nije sve. Budući da se država povezala i sa privatnim sektorom, ta kartica je ujedno i kartica za bodove ili loyalty card za supermarket ili neku trgovinu, a može služiti i kao članska iskaznica za teretanu ili knjižnicu.</p><p>No budući da građani ne žele nositi karticu uvijek stalno sa sobom, u Estoniji su osmislili i druge, lakše načine nošenja kartica sa sobom.</p><p>- Tako smo osmislili mobilni identitet. Radi se o SIM kartici s kojom možete obavljati telefonske pozive i slati poruke, baš kao i bilo koja druga SIM kartica, ali koja je ujedno i čip, kao čip u vašoj kartici digitalnog identiteta. Tako da nju koristite zajedno s dva PIN koda s kojima se možete ulogirati u sve sustave koji vam trebaju. Osim toga, postoji i Smart ID, gdje se radi o aplikaciji gdje isto sve možete koristiti uz dva faktora autentikacije - objašnjava.</p><p>Trenutno je korištenje Smart ID-a veće od korištenja mobilnog identiteta, jer je skidanje aplikacije jednostavnije. </p><h2>Što je e-Residency?</h2><p>- Radi se o novoj mogućnosti gdje ljudi iz cijelog svijeta mogu dobiti karticu kojom možete otvoriti svoju tvrtku u Europskoj uniji, što je primamljivo rješenje za sve koji ne žive u EU. </p><p>Ti ljudi ne mogu živjeti u Estoniji, nemaju vizu i ne mogu glasati, ali dobiju sva prava za otvaranje tvrtke kao i građanin Estonije. Osim toga, dobit ćete digitalni potpis kojim možete odobriti sve dokumente online - brzo i jednostavno. Takav digitalni potpis ima istu validnost kao i pravi potpis uživo. Digitalni potpis u Estoniji omogućuje uštedu od 2 posto BDP-a svake godine - objašnjava. </p><h2>A budućnost Estonije?</h2><p>- Trenutno imamo državni portal gdje možete pristupiti 99 posto usluga koje se nude. Jako su user friendly i lako ih je koristiti. Za budućnost , planiramo da vlada sama prema podacima koje ima o vama, sama nudi usluge koje vam trebaju, dakle da se za njih ne morate ni prijavljivati - kaže.</p><p>Tako primjerice kada se u Estoniji rodi dijete, za njega se kreira njegov kod i poveže ga se s kodovima roditelja. Prije su se roditelji morali sami prijavljivati za dječji doplatak, no od nedavno država to sama radi tako da im sustav samo pošalje poruku na koji račun žele da im se dječji doplatak isplaćuje. </p><p>- Takav pristup će uskoro biti moguć za sve usluge, gdje ćemo građanima maksimalno olakšati sve što im treba - kaže.</p><p>Ono na čemu sada rade je nacionalna AI strategija ‘kratt’, nazvana po mitskom stvorenju iz Estonskih knjiga. </p><p>- Imamo nekoliko ideja kako da AI strategiju ubacimo u javne usluge. Tako ćete dijete moći upisati u školu online čak i nekoliko godina prije no što treba krenuti. Na temelju tih podataka moći ćemo unaprijed izračunati koliko više ili manje učionica je potrebno za nove generacije, hoće li trebati zapošljavati ili otpuštati nove profesore i djelatnike. Na taj način smo ispred vremena i imamo dovoljno prostora za odrediti kako nešto napraviti na najbolji mogući način - zaključuje.</p>