Emil Tedeschi: Bez tehnologije nema napretka. Ali i dalje će ključni faktor biti ljudska mašta

Ovisnost samo o jednoj osobi, o jednom proizvodu, o jednom tržištu, o jednom kupcu,..to je recept za propast. To je oduvijek bila moja filozofija, priča predsjednik Uprave Atlantic Grupe

<p><strong>Emil Tedeschi,</strong> predsjednik Uprave Atlantic Grupe, svojim predavanjem o predviđanju budućnosti otvorio je posljednji dan <strong><a href="https://digitaltakeover.hr/">Digital Takeover </a></strong>summita.</p><p>Sa 33 godine iskustva u poslu, za sebe kaže da i dalje ne može predvidjeti budućnost, no da to nije ono najbitnije što poduzetnik treba napraviti u izazovnim vremenima poput ovog koje je uzrokovao korona virus.</p><p>- Sve je u procesu promjene, stalno. To je jedina sigurna konstanta života i biznisa. Primjerice, kada sam tek ušao u biznis, trgovao sam papirima za telefaks. Danas, većina ljudi u poslu ne bi niti znala što je to, a prošlo je samo nekoliko desetljeća. Živimo u vremenu koje se jako brzo mijenja i moramo mu se moći prilagoditi - započeo je.</p><p>Prije 21 godinu, Tedeschi je umalo prodao svoj biznis i otvorio zabavni park blizu Zagreba.</p><p>- Kolega mi je prišao jedan dan i predložio mi da prodam svoj biznis i uložimo u zabavni park. Iako se činila kao dobra ideja, ona to tada nije bila. Međutim što je s ljudima koji su otvorili takve poslove i kako su se oni prilagodili svemu što dolazi? Krajem 90-tih godina počeli su se javljati niskobudžetni letovi, multipleks kina i lanci brze prehrane. No takvi su poslovi uspjeli sve ove godine jer su se prilagodili novom razdoblju i svemu onome što je dolazilo. Tako je i sa krizom zbog korone. Ona jest velika i došla je nenadano, ali oni poslovi koji će joj se moći prilagoditi su oni koji će uspjeti - kaže.</p><p>Jedan od savjeta za sve poduzetnike je da ne drže sva jaja u istoj košari.</p><p>- Atlantic grupa se zbog svojih proizvoda zaista velikim dijelom oslanja na turizam, restorane, benzinske postaje,.. I uvelike smo ovisili o zatvaranju takvih objekata. Međutim, to nisu jedini proizvodi koje imamo, jer bismo inače bili u škripcu. Imamo i cijelu liniju proizvoda koji se koriste kod kuće i ti proizvodi su za vrijeme karantene pokazali veliki uspjeh - objašnjava.</p><p>Zato nikada ne treba ovisiti samo o jednome.</p><p>- Ovisnost samo o jednoj osobi, o jednom proizvodu, o jednom tržištu, o jednom kupcu,.. je recept za propast. To je oduvijek bila moja filozofija. Primjerice, da imate samo jedan proizvod na tržištu, on možda sutra ne bude tražen, zamijeni ga konkurencija ili jednostavno nije više potreban. I što ćete onda? - priča Tedeschi. </p><p>- Svi mi kao poduzetnici smo to sposobni napraviti. Prilagoditi se tržištu, razmišljati izvan okvira. Ali to treba napraviti na vrijeme. Inače, gubite svoju poziciju - objašnjava.</p><p>Iako digitalizacija raste, Tedeschi smatra da bez ljudskog dodira, nema uspješnog proizvoda. </p><p>- Nazovite me staromodnim, ali smatram da iako digitalizacija strahovito napreduje, a umjetna inteligencija danas može razmišljati sama i gotovo napraviti točan proizvod prema željama krajnjeg korisnika, neće biti dobre glazbe, dobrog filma, dobre kave ili čokolade, ako barem dijelom ljudska mašta ne bude u tome sudjelovala. To je nešto što nas izdvaja od strojeva - mogućnost zamisli, naspram računalnog proračuna - kaže.</p><p>No ipak, podržava digitalni razvoj.</p><p>- Stiže nam jedno novo, drugačije vrijeme i strojevi će nam uvelike pomoći da budemo bolji i stvorimo proizvod koji je dobar i održiv. No i dalje, tehnologija je sjajna, ali bez ljudi ona ne vrijedi - kaže.</p><p>Što se tiče predviđanja budućnosti, ona se ne može predvidjeti.</p><p>- Važno je razmišljati i smišljati kakve će stvari biti, sljedeći mjesec, sljedeću godinu ili desetljeće. No moramo znati da uvijek postoji faktor iznenađenja. Možemo planirati savršeno putovanje od točke A do točke B, ali moramo uvijek biti spremni prilagoditi se neočekivanim situacijama. Svaki poduzetnik u svojim rukama u svakom trenutku mora imati kontroler i adaptirati se svemu što se na tom putu nađe - objašnjava.</p><p>Za kraj, ističe Tedeschi, nikada ne treba zaboraviti na ljude.</p><p>- Ljudi nisu velika grupa nepoznatog. Oni su individue, svaka različita za sebe. U neizvjesnim vremenima su preplašeni i na to treba znati reagirati. Pokažite im svoj strah, pričajte s njima, osjetite njihove strahove. Bez ljudi i promatranja kako oni djeluju, nema novih kreacija. Nema progresa i održivih procesa. Zato na njih obratite pažnju - zaključio je.</p><p> </p>