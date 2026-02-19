Obavijesti

Tech

EU ŠTITI SVOJE

EU planira uvesti pravilo gdje EV poticaje dobivaju samo auti koji su 'Made in Europe'

Piše Tin Žigić,
EU planira uvesti pravilo gdje EV poticaje dobivaju samo auti koji su 'Made in Europe'
FILE PHOTO: Workers assemble vehicles on the assembly line of the SEAT car factory in Martorell | Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Europska komisija priprema prijedlog po kojem bi poticaje za električne aute i dio javnih nabava mogli dobivati samo modeli sastavljeni u EU, uz minimalni udio ključnih komponenti proizvedenih u Europi.

Europska komisija razmatra da državne poticaje za kupnju novih vozila na struju, ali i poticaje povezane s leasingom ili javnom nabavom, veže uz pravila 'Europe first'. U praksi bi to značilo da bi vozilo moralo biti sastavljeno u Europskoj uniji kako bi uopće moglo ući u programe poticanja, barem prema nacrtima koji kruže u Bruxellesu.

Uz sastavljanje u EU, u dokumentima se pojavljuje i ideja o minimalnom udjelu europskih komponenti. Najčešće se spominje brojka od 70 posto dijelova proizvedenih u Europi, mjerena po vrijednosti, uz napomenu da bi se baterija iz tog izračuna izuzela. No u isto vrijeme se spominje i dodatno pravilo da bi određene ključne komponente baterije morale dolaziti iz EU, što je posebno osjetljivo područje zbog ovisnosti o uvozu i globalnim lancima dobave.

Važan detalj je da je dio tih brojki u nacrtu još uvijek “otvoren”, odnosno u fazi rasprave, pa se prag može promijeniti prije službene objave. Komisija bi ovaj paket trebala ugraditi u širi industrijski zakon koji se priprema, a u njemu nisu samo automobili nego i drugi sektori, od energetskih tehnologija do težih industrija. EU želi da novac iz javnih potpora i programa ne završava samo kao poticaj potražnji, nego i kao poticaj proizvodnji u Europi. To je i politički odgovor na pritisak jeftinije konkurencije, posebno iz Kine, te pokušaj da se dio proizvodnje i dobavnih lanaca “vrati” bliže tržištu.

U praksi bi ovakva pravila najbrže pogodila brendove koji prodaju aute u Europi, ali ih sastavljaju izvan EU, kao i one koji se oslanjaju na velike udjele uvoznih komponenti. S druge strane, dio europskih proizvođača bi vjerojatno pozdravio smjer jer bi im to moglo ojačati dobavljače u EU, ali bi im kratkoročno moglo donijeti i skuplje komponente i kompliciraniju logistiku.

Za kupce bi najveća razlika bila u tome koji modeli ulaze u poticaje i pod kojim uvjetima, ako prijedlog prođe i države ga preuzmu u svoje programe. U Hrvatskoj to može biti bitno u trenutku kad se mijenjaju pravila za nacionalne poticaje, jer bi se kriteriji mogli usklađivati s europskim smjerom, ali to ovisi o tome kako će se zakon na kraju napisati i kako će ga države provoditi.

Za sada je ovo još uvijek prijedlog u nastajanju, a ključni dijelovi su pragovi i definicija što se točno računa kao ‘europska’ komponenta. Upravo će tu biti najviše natezanja, jer se u automobilskoj industriji vrijednost dijelova i podrijetlo često preklapaju kroz nekoliko država i dobavljača.

