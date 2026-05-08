Pentagon objavljuje više od 160 dosjea o NLO-ima, Trump: Ovo su vrlo zanimljive informacije!

Američko Ministarstvo obrane objavljuje više od 160 dosjea povezanih sa zabilježenim pojavama NLO-a tijekom posljednjih gotovo 80 godina, samo dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će dio informacija “biti vrlo zanimljiv ljudima”. Pentagon je u petak objavio ukupno 162 dokumenta vezana uz neidentificirane leteće objekte i neobjašnjive zračne pojave, što je dio predsjedničke uredbe iz veljače kojom je naložena veća transparentnost oko “izvanzemaljskog života, neidentificiranih zračnih fenomena (UAP) i NLO-a”, prenosi NY Post.

U objavi na društvenoj mreži X Pentagon je naveo kako američka javnost sada može trenutačno pristupiti deklasificiranim dokumentima federalne vlade.

“Najnoviji videozapisi, fotografije i izvorni dokumenti o UAP-ovima iz cijele američke vlade sada su dostupni na jednom mjestu – bez posebnih dozvola”, poručili su iz Pentagona.

Dodali su i kako prethodne administracije nisu bile sklone objavljivanju takvih podataka.

“Dok su prijašnje administracije pokušavale diskreditirati ili obeshrabriti američku javnost, predsjednik Trump usmjeren je na maksimalnu transparentnost kako bi građani sami mogli donijeti zaključke o informacijama sadržanima u tim dokumentima”, stoji u priopćenju.

Među objavljenim materijalima nalaze se obavještajna izvješća, FBI-jevi dosjei te svjedočanstva građana i navodnih očevidaca o mogućim viđenjima NLO-a tijekom desetljeća. Dio dokumenata uključuje i transkripte komunikacije NASA-inih astronauta koji su tijekom misija prijavljivali neidentificirane objekte, kao i novinske članke o navodnim viđenjima još od 1950-ih godina.

Pojedini FBI-jevi dokumenti sadrže napomenu da je dio informacija već ranije bio djelomično objavljen.

I prije Trumpove uredbe Pentagon je godinama radio na deklasifikaciji dokumenata povezanih s NLO-ima, koje američke vlasti službeno nazivaju “neobjašnjivim anomalnim fenomenima” ili UAP-ovima.

Bivši voditelj Ureda za rješavanje anomalija svih domena Sean Kirkpatrick smatra kako javnost ne bi trebala očekivati senzacionalna otkrića.

“Ljudi ne bi trebali očekivati dokumente s fotografijama i intervjuima s izvanzemaljcima koji su sletjeli na Zemlju, jer takvo nešto jednostavno ne postoji”, rekao je Kirkpatrick za Associated Press.

Objasnio je i da mnoge viralne snimke koje kruže internetom imaju sasvim racionalna objašnjenja. Prema njegovim riječima, moderne infracrvene kamere koje koristi američka vojska često stvaraju optičke efekte zbog toplinskih tragova motora zrakoplova i drugih izvora topline, što može ostaviti dojam brzih i neobičnih objekata na nebu.

Unatoč tome, dio republikanaca i dalje tvrdi da vlada skriva informacije. Republikanska kongresnica Anna Paulina Luna prošle je godine ustvrdila da je vidjela dokaze o “međudimenzionalnim bićima”, optuživši Pentagon za nedovoljnu transparentnost.

Velik interes za temu pokazao je i američki potpredsjednik JD Vance, koji je ranije izjavio da je “opsjednut” dosjeima o NLO-ima te da planira detaljnije istražiti slučajeve povezane s tajnom vojnom bazom Area 51.

AARO je u svom prvom izvješću iz 2024. godine evidentirao stotine novih prijava neidentificiranih pojava, ali nije pronašao dokaze da je američka vlada ikada službeno potvrdila postojanje izvanzemaljske tehnologije. Novo izvješće očekuje se uskoro.

Trumpova odluka o objavi dosjea o NLO-ima dolazi nakon što je početkom svojeg drugog mandata naložio i objavu dokumenata vezanih uz atentate na predsjednika Johna F. Kennedyja, senatora Roberta F. Kennedyja i borca za građanska prava Martina Luthera Kinga Jr. Ni ti dokumenti, međutim, nisu otkrili značajnije nove informacije o atentatima koji su obilježili burne 1960-e godine.