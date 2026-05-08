Obavijesti

News

Komentari 2
izvanzemaljski život

Pentagon objavljuje više od 160 dosjea o NLO-ima, Trump: Ovo su vrlo zanimljive informacije!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Pentagon objavljuje više od 160 dosjea o NLO-ima, Trump: Ovo su vrlo zanimljive informacije!
8
Foto: Department of War

U objavi na društvenoj mreži X Pentagon je naveo kako američka javnost sada može trenutačno pristupiti deklasificiranim dokumentima federalne vlade

Američko Ministarstvo obrane objavljuje više od 160 dosjea povezanih sa zabilježenim pojavama NLO-a tijekom posljednjih gotovo 80 godina, samo dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio da će dio informacija “biti vrlo zanimljiv ljudima”. Pentagon je u petak objavio ukupno 162 dokumenta vezana uz neidentificirane leteće objekte i neobjašnjive zračne pojave, što je dio predsjedničke uredbe iz veljače kojom je naložena veća transparentnost oko “izvanzemaljskog života, neidentificiranih zračnih fenomena (UAP) i NLO-a”, prenosi NY Post.

U objavi na društvenoj mreži X Pentagon je naveo kako američka javnost sada može trenutačno pristupiti deklasificiranim dokumentima federalne vlade.

Foto: Department of War

“Najnoviji videozapisi, fotografije i izvorni dokumenti o UAP-ovima iz cijele američke vlade sada su dostupni na jednom mjestu – bez posebnih dozvola”, poručili su iz Pentagona.

Dodali su i kako prethodne administracije nisu bile sklone objavljivanju takvih podataka.

“Dok su prijašnje administracije pokušavale diskreditirati ili obeshrabriti američku javnost, predsjednik Trump usmjeren je na maksimalnu transparentnost kako bi građani sami mogli donijeti zaključke o informacijama sadržanima u tim dokumentima”, stoji u priopćenju.

'PRIJETE NAŠOJ SIGURNOSTI' Trump pojačava pritisak na Kubu: SAD uvodi nove sankcije vojnom i rudarskom sektoru
Trump pojačava pritisak na Kubu: SAD uvodi nove sankcije vojnom i rudarskom sektoru

Među objavljenim materijalima nalaze se obavještajna izvješća, FBI-jevi dosjei te svjedočanstva građana i navodnih očevidaca o mogućim viđenjima NLO-a tijekom desetljeća. Dio dokumenata uključuje i transkripte komunikacije NASA-inih astronauta koji su tijekom misija prijavljivali neidentificirane objekte, kao i novinske članke o navodnim viđenjima još od 1950-ih godina.

Pojedini FBI-jevi dokumenti sadrže napomenu da je dio informacija već ranije bio djelomično objavljen.

Foto: Department of War

I prije Trumpove uredbe Pentagon je godinama radio na deklasifikaciji dokumenata povezanih s NLO-ima, koje američke vlasti službeno nazivaju “neobjašnjivim anomalnim fenomenima” ili UAP-ovima.

Bivši voditelj Ureda za rješavanje anomalija svih domena Sean Kirkpatrick smatra kako javnost ne bi trebala očekivati senzacionalna otkrića.

NAREDIO POVRAT NOVCA Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz
Težak udarac za Trumpa: Sud srušio njegove carine na uvoz

“Ljudi ne bi trebali očekivati dokumente s fotografijama i intervjuima s izvanzemaljcima koji su sletjeli na Zemlju, jer takvo nešto jednostavno ne postoji”, rekao je Kirkpatrick za Associated Press.

Objasnio je i da mnoge viralne snimke koje kruže internetom imaju sasvim racionalna objašnjenja. Prema njegovim riječima, moderne infracrvene kamere koje koristi američka vojska često stvaraju optičke efekte zbog toplinskih tragova motora zrakoplova i drugih izvora topline, što može ostaviti dojam brzih i neobičnih objekata na nebu.

Foto: Department of War

Unatoč tome, dio republikanaca i dalje tvrdi da vlada skriva informacije. Republikanska kongresnica Anna Paulina Luna prošle je godine ustvrdila da je vidjela dokaze o “međudimenzionalnim bićima”, optuživši Pentagon za nedovoljnu transparentnost.

Velik interes za temu pokazao je i američki potpredsjednik JD Vance, koji je ranije izjavio da je “opsjednut” dosjeima o NLO-ima te da planira detaljnije istražiti slučajeve povezane s tajnom vojnom bazom Area 51.

'DA SAMO...' BRZ ODGOVOR Glumac iz Ratova zvijezda objavio sliku Trumpa u grobu. Bijela kuća: 'Bolestan je'
BRZ ODGOVOR Glumac iz Ratova zvijezda objavio sliku Trumpa u grobu. Bijela kuća: 'Bolestan je'

AARO je u svom prvom izvješću iz 2024. godine evidentirao stotine novih prijava neidentificiranih pojava, ali nije pronašao dokaze da je američka vlada ikada službeno potvrdila postojanje izvanzemaljske tehnologije. Novo izvješće očekuje se uskoro.

Trumpova odluka o objavi dosjea o NLO-ima dolazi nakon što je početkom svojeg drugog mandata naložio i objavu dokumenata vezanih uz atentate na predsjednika Johna F. Kennedyja, senatora Roberta F. Kennedyja i borca za građanska prava Martina Luthera Kinga Jr. Ni ti dokumenti, međutim, nisu otkrili značajnije nove informacije o atentatima koji su obilježili burne 1960-e godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!
STRAŠNO

UŽAS NA A3 KOD IVANIĆ-GRADA Jedan mrtav u teškom sudaru!

Iz policije navode kako se promet odvija jednim trakom te da je očevid u tijeku...
Rubio: Očekujem odgovor Irana o pregovorima za kraj rata!
EKSPLOZIJE U IRANU

Rubio: Očekujem odgovor Irana o pregovorima za kraj rata!

Dok SAD tvrde kako su munjevito reagirali na iranske pokušaje napada, Iranci kažu kako su oni uzvratili na američko raketiranje luka. 'Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu,' objavili su Iranci
U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac
KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI

U ZEMLJI SINKOPE Oduzimanje prava na školovanje i lagani rad u vrtu gđe. Gabrijele Žalac

Sad su doma, s nanogicom, ali su im istodobno ‘odrezali’ školu. Ne smiju u razred, ne smiju na nastavu, ne smiju na maturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026